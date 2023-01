Erdogan droht Schweden: Türkei könnte nur Finnlands Nato-Beitritt zustimmen

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat Schweden gedroht, nur Finnland den Beitritt in die Nato zu gewähren. „Falls nötig, können wir in Bezug auf Finnland eine andere Antwort geben. Schweden wird schockiert sein, wenn wir eine andere Antwort für Finnland geben“, sagte er laut der Nachrichtenagentur AFP in einer Fernsehansprache am Sonntag.

Erdogan forderte demnach erneut die schwedische Regierung auf, aus Ankaras Sicht kriminelle Kurden auszuliefern. „Wenn Sie unbedingt der Nato beitreten wollen, werden Sie uns diese Terroristen zurückgeben“, sagte er.

Erdogan: Türkei unterstützt keinen Nato-Beitritt Schwedens Protestaktionen in Schweden hatten zuletzt erneuten Ärger mit der Türkei nach sich gezogen. © Quelle: dpa

Das Nato-Mitglied Türkei blockiert seit Monaten die Aufnahme Schwedens und Finnlands. Erdogan wirft vor allem Schweden unter anderem Unterstützung von „Terrororganisationen“ wie der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK vor und fordert die Auslieferung etlicher Personen, die Ankara als Terroristen betrachtet. Alle 30 Nato-Mitglieder müssen die Anträge auf eine Mitgliedschaft ratifizieren, 28 haben das bereits getan – nur die Türkei sowie Ungarn fehlen noch.

Finnland denkt über alleinigen Beitritt nach

Die finnische Regierung hatte vor wenigen Tage erstmals öffentlich darüber nachgedacht, dem Bündnis unter Umständen auch alleine beizutreten. Finnland könnte gezwungen sein, einen Nato-Beitritt ohne seinen langjährigen Verbündeten Schweden in Betracht zu ziehen, sagte Außenminister Pekka Haavisto am Dienstag dem finnischen Rundfunksender Yle.

RND/sf mit dpa

