Erdogan erteilt Nato-Beitritt von Schweden und Finnland erneut Absage

Zehntausende demonstrieren in Polen für LGBTQ-Rechte

In Warschau haben am Samstag Zehntausende Menschen Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans- und queeren Menschen (LGBTQ) demonstriert. Auch viele Ukrainer beteiligten sich an den Demonstrationen in Polen. Wegen des Kriegsrechts ist die „Kiew Pride“ in der Ukraine in diesem Jahr verboten.