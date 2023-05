﻿Erdogan gegen Kilicdaroglu: Ein Duell auf Augenhöhe?

Ankara. Die Schlagzeile der regierungskritischen Zeitung „Cumhurriyet“ am Tag nach der Türkeiwahl lautet schlicht: „Erdogan hat verloren“. Wunschdenken könnte bei dieser Interpretation des Ergebnisses durchaus eine Rolle gespielt haben. Zwar stimmt es, dass Recep Tayyip Erdogan eine absolute Mehrheit verfehlt hat: Nach Angaben der Wahlkommission kommt der türkische Präsident und Chef der islamisch-konservativen AKP auf 49,5 Prozent der Stimmen. Bei der Stichwahl gegen den Oppositionskandidaten Kemal Kilicdaroglu (44,9 Prozent) in zwei Wochen hat Erdogan aber die besseren Karten. Und so kommt die AKP-nahe Zeitung „Daily Sabah“ zu einem diametral anderen Schluss als „Cumhuriyet“, auf ihrer Titelseite steht: „Präsident Erdogan und seine Partei gewinnen wieder“.

Tatsächlich ist es das erste Mal seit seiner Wahl zum Präsidenten 2014, dass Erdogan in eine zweite Runde gehen muss. Dass weder der 69-Jährige noch sein 74 Jahre alter Herausforderer auf die erforderliche Mehrheit gekommen sind, liegt am dritten Kandidaten. Der Ultranationalist Sinan Ogan hat nie Aussicht auf einen Sieg gehabt, der Stimmenanteil von 5,2 Prozent des 55-Jährigen dürfte in der Stichwahl aber den Ausschlag geben. Kilicdaroglu bräuchte rechnerisch fast alle diese Stimmen, um zu gewinnen, was kaum realistisch ist. Ebenso unrealistisch erscheint, dass bis zu einer Stichwahl AKP-Wähler zur Opposition wechseln, dafür sind die politischen Fronten viel zu verhärtet.

Eine Ablösung Erdogans nach mehr als zwei Jahrzehnten an der Macht ist mit der Wahl unwahrscheinlicher geworden, auch wenn Kilicdaroglu weiterhin (Zweck)Optimismus verbreitet. Erdogans Kritiker mögen die Stichwahl so deuten, dass sein Ruf als unbesiegbarer Politiker angekratzt ist. Er selbst dürfte die zweite Runde im Zweifel als Beleg dafür anführen, dass die Demokratie in der Türkei eben doch funktioniert, selbst wenn die Opposition ihm vorwirft, das Land in die Diktatur zu führen. Ein anderes wichtiges Ergebnis steht schon fest: Im Parlament, das am Sonntag ebenfalls gewählt wurde, hat das von Erdogans AKP angeführte Parteienbündnis eine absolute Mehrheit.

Die Bedingungen sind hochgradig unfähr

Die Bedingungen vor der Wahl sind – wie üblich in der Türkei – hochgradig unfair gewesen. Der Präsident hat staatliche Ressourcen für den Wahlkampf eingesetzt, den die Opposition selbst finanzieren muss. Erdogans Umfeld kon­trol­liert außerdem die allermeisten Medien im Land. Kilicdaroglu, der für ein Sechs-Parteien-Bündnis antritt, wird im staatlichen Fernsehen nur ein Bruchteil der Sendezeit von Erdogan eingeräumt. Welchen Unterschied diese Faktoren machen, lässt sich kaum bemessen. Womöglich hätten faire Voraussetzungen die 4,6 Prozentpunkte Rückstand von Kilicdaroglu zu Erdogan aber wettmachen können.

Wahlbeobachter von der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und des Europarats stellen der Wahl bei einer Pressekonferenz in Ankara am Montag ein gemischtes Zeugnis aus. Der FDP-Abgeordnete und OSZE-Wahlbeobachter Michael Georg Link urteilt, „dass es sich um zufriedenstellende, aber dennoch eingeschränkte Wahlen handelte“. Der SPD-Parlamentarier und Leiter der Mission des Europarates Frank Schwabe sagt, Wähler hätten freien Zugang zu Wahllokalen gehabt. „Aber in der Türkei sind zugleich Grundprinzipien einer demokratischen Wahl nicht erfüllt.“ Politiker und Vertreter der Zivilgesellschaft säßen trotz anderslautender Urteile des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte in Haft. Beide loben die hohe Wahlbeteiligung, die bei der Präsidentenwahl bei mehr als 88 Prozent der Stimmberechtigten liegt.

Nach der Schließung der Wahllokale kommt es in der Nacht zu einem wahren Wahlkrimi. In den Umfragen vor der Abstimmung hat meist Kilicdaroglu vorn gelegen. Am Wahlabend meldet die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu nach Auszählung der ersten Stimmen einen deutlichen Vorteil für Erdogan, den die Opposition umgehend anzweifelt. Je später der Abend wird, desto mehr schrumpft der Vorsprung des Amtsinhabers zusammen. Kurz nach 23 Uhr Ortszeit fällt Erdogan dann auch bei Anadolu unter die Marke von 50 Prozent.

In der Hauptstadt Ankara feiern Erdogans Anhänger in der Nacht dennoch, als hätte ihr Idol bereits gesiegt. Autokonvois fahren hupend über die Schnellstraße. Tausende Menschen haben sich in der Umgebung der AKP-Parteizentrale versammelt. Vor dem AKP-Gebäude harren eingefleischte Fans des Präsidenten seit dem frühen Abend aus, sie warten auf seinen Auftritt auf dem Balkon.

Zu diesen Menschen dort gehört Gülizar Kasap, die Frau mit dem fliederfarbenen Kopftuch sagt über Erdogan: „Für die islamische Welt ist er eine Festung.“ Erdogan müsse die türkische Republik nach ihrem hundertjährigen Jubiläum am 29. Oktober ins nächste Jahrhundert führen, betont die 53-Jährige. Ein Ziel: „Wir wollen eine islamische Armee gründen.“ Angeführt werden solle sie durch Erdogan.

In der Menge an der Parteizentrale harrt auch eine 44 Jahre alte Staatsbedienstete aus, die ihren Namen nicht nennen möchte. Sie vergleicht die Wahl mit dem Türkischen Befreiungskrieg gegen fremde Mächte vor der Gründung der Republik. Die Frau ist ein gutes Beispiel dafür, wie die AKP-Propaganda Früchte trägt: Der Westen wolle den Aufstieg der Türkei stoppen, betet sie nach. Westliche Staaten seien im Übrigen auch für die Wirtschaftskrise im Land verantwortlich. Auf Nachfrage verliert sie sich in abstrusen Verschwörungstheorien.

AKP-Anhänger erinnern gelegentlich an Fans eines Fußballclubs, dem man auch in schwierigen Zeiten die Treue hält. Dass die AKP-Regierung bei der Unterstützung nach dem verheerenden Erdbeben vom Februar ebenso wie bei der Vorsorge kein gutes Bild abgegeben hat, hat Erdogans politische Karriere jedenfalls am Wahlsonntag nicht beendet. Das gleiche gilt für die horrende Inflation, die Experten auf Erdogans unorthodoxe Finanzpolitik zurückführen.

Anhänger des türkischen Präsidenten Erdogan jubeln vor dem Sitz der AKP (Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung) in Istanbul, Türkei. © Quelle: Khalil Hamra/AP/dpa

Der Stimmung am AKP-Hauptquartier tun die vielen hausgemachten Probleme der Türkei in der Wahlnacht keinen Abbruch. Frauen und Männer stehen dort in getrennten Bereichen. Um kurz vor 20 Uhr wird die gigantische Soundanlage angeschmissen, es herrscht eine Stimmung wie auf einem Popkonzert. Besonders beliebt ist eine Erdogan-Hymne, die aus seinem ersten Präsidenten-Wahlkampf 2014 stammt. Den eingängigen Refrain des Liedes lautet schlicht „Recep Tayyip Erdogan“. In dem Song wird der heute 69-Jährige – der von 2003 bis 2014 schon Ministerpräsident war – nicht nur als „Mann des Volkes“ und als „starke Stimme der Unterdrückten“ verehrt, sondern auch als der „seit Jahren erwartete Anführer“.

Es ist ein Uhr morgens, als Erdogan in Begleitung seiner Ehefrau Emine den AKP-Balkon betritt. Gut gelaunt stimmt der Präsident zunächst in ein Lied ein, dann gibt er sich in seiner Rede siegessicher: „Dass die endgültigen Wahlergebnisse noch nicht vorliegen, ändert nichts an der Tatsache, dass das Volk uns gewählt hat“, sagte er. Er würde aber auch eine Stichwahl akzeptieren. Erdogan betont, dass er auf die Stimmen der Auslandstürken baut – wo er traditionell noch mehr Zustimmung erfährt als in der Heimat. Auslandstürken machen mehr als 5 Prozent aller rund 64 Millionen Wahlberechtigten aus.

Deutsches Ergebnis dürfte die Integrationsdebatte befeuern

Im Ausland kommt Erdogan Anadolu-Angaben zufolge nach Auszählung von mehr als 97 Prozent der Stimmen auf 57,2 Prozent, Kilicdaroglu auf 39,9 Prozent. Bei den Türken in Deutschland – mit rund 1,5 Millionen Wahlberechtigten die weitaus wichtigste Gruppe – ist Erdogans Vorsprung noch viel größer, was eine erneute Integrationsdebatte befeuern könnte. Hier gewinnt Erdogan demnach 65,4 Prozent, Kilicdaroglu 32,6 Prozent der Stimmen. Damit hätte Erdogan sein Ergebnis von 2018 nicht nur gehalten, sondern sogar leicht verbessert. Damals kam er auf knapp 65 Prozent.

Oppositionsvertreter hatten sich überzeugt gezeigt, dass Erdogan dieses Mal mit empfindlichen Einbußen in Deutschland zu rechnen habe – eine Fehleinschätzung. Dennoch sollte das Ergebnis in Relation gesetzt werden: Nur rund die Hälfte der etwa drei Millionen Menschen mit türkischen Wurzeln in Deutschland ist überhaupt wahlberechtigt, gut 460.000 Stimmen entfielen auf Erdogan – das entspricht etwas mehr als 15 Prozent der Menschen mit türkischem Hintergrund.

Rückschlag für den Westen

Für die Politik in Berlin, Brüssel und Washington wäre eine weitere fünfjährige Amtszeit Erdogans ein Rückschlag. Kilicdaroglu hat nicht nur versprochen, die Erosion der Demokratie in der Türkei zu stoppen. Zu seinen Zielen gehört auch, den Nato-Partner Türkei, der offiziell immer noch EU-Beitrittskandidat ist, wieder nach Westen auszurichten. Auch deshalb hat die britische Zeitschrift „Economist“ von der weltweit wichtigsten Wahl in diesem Jahr gesprochen – und zu Erdogans Abwahl aufgerufen.

„Unser Sieg am 14. Mai wird auch die westliche Orientierung der Türkei wiederherstellen“, hat Kilicdaroglu vor der Wahl in einem Gastbeitrag für den „Economist“ geschrieben. Diese Orientierung reflektiere ein Ideal: „Für die Türkei bedeutet der Westen Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte (nicht zuletzt die Rechte der Frauen) und Gleichheit.“ Kilic­darog­lu hat darin auch die Hoffnung geäußert, dass die Türkei bei einem Sieg seines Bündnisses als Vorbild für andere Länder dienen werde, „die gegen autoritäre Regierungen kämpfen“. Ob die Türkei nach der Wahl vom Sonntag diese Rolle jemals einnehmen wird, ist allerdings fraglich. Mitarbeit: Omer Fidan