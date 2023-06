Trotz Schwedens Anti-Terror-Gesetz: Erdogan mauert weiter beim Nato-Beitritt

An diesem Mittwoch wollen Delegationen aus Stockholm und Helsinki mit Regierungsvertretern in Ankara wieder einmal über die Nato-Norderweiterung verhandeln. Dem Beitritt Finnlands stimmte die Türkei nach langem Gezerre im März zu. Aber Schweden muss weiter auf die Ratifizierung des Beitritts durch das türkische Parlament warten. Ankara wirft der schwedischen Regierung vor, sie gehe nicht hart genug gegen Gruppen vor, die in der Türkei als „Terroristen“ gelten. Schweden hat zwar ein verschärftes Anti-Terror-Gesetz verabschiedet, das am 1. Juni in Kraft trat. Vergangene Woche beschloss die schwedische Regierung außerdem die Auslieferung eines türkischen Mannes, der in seiner Heimat wegen „Manipulationen von Erdogan-Bildern“ gesucht wird.

Das scheint Erdogan aber nicht zu reichen. Er fordert von Schweden, Demonstrationen gegen seine Person und die türkische Regierung zu unterbinden. Zudem verlangt er die Auslieferung von rund 100 Exil-Türkinnen und Türken. Darunter sind Anhänger der kurdischen Terrororganisation PKK, Sympathisanten des Exil-Predigers Fethullah Gülen, den Erdogan als Drahtzieher des Putschversuchs vom Juli 2016 sieht, aber auch verfolgte Bürgerrechtler und kritische Journalisten, die in Schweden Zuflucht gefunden haben.

Die USA haben ein Druckmittel

Als der türkische Präsident vor zehn Tagen feierlich für eine dritte Amtszeit an der Staatsspitze vereidigt wurde, eilte auch Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg nach Ankara, nicht nur um zu gratulieren. Er hatte ein besonderes Anliegen. Der Nato-Chef wollte Erdogan überreden, nun endlich der Aufnahme Schwedens in das Bündnis zuzustimmen. „Eine Mitgliedschaft wird Schweden sicherer, aber auch die Türkei und die Nato stärker machen“, sagte Stoltenberg in Ankara. Aber Erdogan bleibt bisher bei seinem Veto.

Im Wahlkampf brüstete sich Erdogan damit, dass er dem Westen und der Nato die Stirn bot. Wer gehofft hatte, der türkische Staatschef werde nach seiner Wiederwahl Kompromissbereitschaft zeigen werde, wurde bisher enttäuscht. Dass die Aufnahme Schwedens beim Nato-Gipfel im Juli besiegelt werden kann, ist fraglich. Die Zeit läuft davon. Ende Juni geht das türkische Parlament, das die Aufnahme ratifizieren soll, in die Sommerpause.

Lange wird Erdogan aber seine Blockade nicht durchhalten können. Die USA haben ein starkes Druckmittel in der Hand. Die Türkei verhandelt mit Washington über die Beschaffung von F-16-Kampfflugzeugen, die sie für die Modernisierung ihrer Luftstreitkräfte dringend braucht. Im US-Kongress gibt es massiven Widerstand gegen die Lieferung. Auch US-Präsident Joe Biden ließ Ende Mai in einem Telefonat mit Erdogan durchblicken, dass es die F-16 nur geben wird, wenn die Türkei zuvor den Beitritt Schwedens ratifiziert.