Unbesiegbarer Ausnahmepolitiker: der Erdogan-Triumph und seine Folgen

Ankara. Die Türkei-Wahl ist bis zum Ende ein Wahlkrimi geblieben: Bei der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu liegt bei der Stimmenauszählung am Sonntagabend zwar von vornherein Präsident Recep Tayyip Erdogan vorne. Bei der oppositionsnahen Nachrichtenagentur Anka führt zunächst aber Herausforderer Kemal Kilicdaroglu. Das Erdogan-Lager ist bei der Stichwahl dennoch so siegessicher, dass schon vor Schließung der Wahllokale die Soundanlage für Erdogans Balkon-Ansprache am Präsidentenpalast in Ankara aufgebaut wird. Kilicdaroglus CHP warnt den Präsidenten kurz vor 19 Uhr noch davor, mit einer Siegesrede einem Ergebnis vorzugreifen. Wenige Minuten später verliert Kilicdaroglu dann die Führung auch bei Anka.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bald danach liegt Erdogan uneinholbar vorne. Noch vor Auszählung aller Stimmen erklärt er sich selbst zum Sieger der Präsidentenwahl. Als Präsident wird er die Türkei nach dem hundertjährigen Jubiläum der Republik am 29. Oktober ins nächste Jahrhundert führen, das ist schon lange sein erklärtes Ziel. Nach Auszählung fast aller Stimmen kommt Erdogan vorläufigen Angaben zufolge auf rund 52 Prozent, Kilicdaroglu auf rund 48 Prozent der Stichwahl-Stimmen. Erdogan kann nun weitgehend durchregieren. Bei der ersten Wahlrunde vor zwei Wochen gewann das von seiner islamisch-konservativen AKP geführte Parteienbündnis auch eine bequeme Mehrheit im Parlament.

Nie erschien eine Ablösung wahrscheinlicher

Mit seinem Sieg bei der Stichwahl hat Erdogan seinen Ruf als schier unbesiegbarerer Ausnahmepolitiker zementiert. Seit mehr als 20 Jahren bestimmt er die Geschicke der Türkei, er hat Regierungskrisen, Korruptionsvorwürfe und einen Putschversuch überstanden. Erdogan hat die Verfassung ändern lassen und ein Präsidialsystem mit sich selbst an der Spitze eingeführt, das Kilicdaroglu wieder abschaffen wollte. Und natürlich hat Erdogan etliche Wahlen gewonnen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nie erschien eine Ablösung des 69-Jährigen wahrscheinlicher als bei dieser Präsidentenwahl. In Umfragen davor führte CHP-Chef Kilicdaroglu (74), ein Sieg schon bei der ersten Wahlrunde wirkte zum Greifen nahe. Der Enthusiasmus seiner Anhänger schlug in Enttäuschung um, als Erdogan vor zwei Wochen dann doch wieder klar vorne lag, selbst wenn er das erste Mal in eine Stichwahl gezwungen wurde. Der Präsident kam damals auf 49,52 Prozent, Kilicdaroglu nur auf 44,88 Prozent.

Das Krisen-Radar RND-Auslandsreporter Can Merey und sein Team analysieren die Entwicklung globaler Krisen im neuen wöchentlichen Newsletter zur Sicherheitslage – immer mittwochs. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Dem Ultranationalisten Sinan Ogan – der als chancenloser dritter Kandidat im Rennen war und mit 5,17 Prozent abschnitt – kam vor der Stichwahl plötzlich die Rolle des Königsmachers zu. Ogan schlug sich auf die Seite Erdogans und sprach eine entsprechende Wahlempfehlung aus, es war ein weiterer Rückschlag für Kilicdaroglu. Der Oppositionskandidat fand dann allerdings in Ümit Özdag einen anderen Rechtsaußen-Politiker als Verbündeten. Özdag rief seine Anhänger dazu auf, Kilicdaroglu zu unterstützen – der dafür nach Ansicht von Kritikern seine Seele verkaufte.

In einem Abkommen mit Özdag vereinbarte Kilicdaroglu unter anderem, im Fall seines Wahlsiegs die rund vier Millionen Flüchtlinge in der Türkei – darunter 3,6 Millionen Syrerinnen und Syrer - binnen eines Jahres in ihre Heimatländer abzuschieben. Umfragen zufolge unterstützt eine große Mehrheit der Menschen in der Türkei diesen harten Kurs, weswegen Kilicdaroglu auf diese letzte Karte gegen Erdogan gesetzt haben dürfte. Seine CHP ist aber traditionell eine Mitte-Links-Partei, die nun mit der harschen Anti-Flüchtlings-Rhetorik ihres Chefs plötzlich Erdogans islamisch-konservative AKP weit rechts überholte.

Erdogan hat die Krise mit Wahlgeschenken noch angeheizt

Kilicdaroglu hat damit auch im Zusammenschluss der sechs Oppositionsparteien, deren gemeinsamer Kandidat er ist, für erhebliche Unruhe gesorgt. Kritiker wie der Abgeordnete Mustafa Yeneroglu, der dem Bündnis angehört, warf dem Kandidaten vor, „die gefährliche Sprache der Ultranationalisten“ übernommen zu haben. Dabei hatte Kilicdaroglu im Wahlkampf ursprünglich einen ausgleichenden Ton angeschlagen. Er warb für eine Rückkehr zur Demokratie, für Transparenz und gegen Diskriminierung. Die Türkei wollte er wieder an den Westen heranführen, weswegen ihm auch in den Regierungszentralen in Berlin, Brüssel und Washington die Daumen gedrückt wurden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Erdogan hat in den vergangenen Jahren immer wieder Spannungen der Türkei mit anderen Nato-Partnern und EU-Staaten wie Deutschland angeheizt, zugleich hat er die Nähe zu Russland gesucht. Diesen Kurs dürfte er nun fortsetzen oder sogar noch verschärfen. Verschärfen dürfte sich allerdings auch die Wirtschaftskrise. Im April lag die offizielle Inflationsrate in der Türkei bei knapp 44 Prozent, weil die Statistikbehörde aber wie alle nationalen Behörden unter Kontrolle der AKP ist, wird ihren Angaben misstraut. Die tatsächliche Teuerungsrate in der Türkei dürfte deutlich höher liegen. Erdogan hat die Krise mit zahlreichen Wahlgeschenken noch angeheizt. Nach seinem Wahlsieg wird nun er die hausgemachte Misere ausbaden müssen – und nicht die Opposition.

Kritiker befürchten, dass Erdogan auch innenpolitisch einen schärferen Kurs einschlagen und die Repressalien noch verschärfen wird. Etliche Regierungskritiker sitzen im Gefängnis, für sie ist Erdogans Wahlsieg besonders bitter – damit haben sie kaum Hoffnung auf eine Freilassung. Die Justiz in der Türkei ist längst nicht mehr unabhängig. Die allermeisten Medien werden von Erdogans Umfeld kontrolliert. Erdogan - der im März 2003 als Ministerpräsident antrat - ist nun bis zum Jahr 2028 als Präsident gewählt. Ein weiteres Mal darf er nach der Verfassung nicht kandidieren. Wenn er sich daran hält und in fünf Jahren freiwillig abtritt, wird er die Türkei mehr als ein Vierteljahrhundert lang durchgängig regiert haben – ohne ein einziges Mal abgewählt worden zu sein.