Konsequenz aus Erdogan-Sieg: mehr Mitbestimmung für Türken in Deutschland

Ankara. Es ist so sicher wie das Amen in der Kirche: Bei jeder Türkei-Wahl kommt der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan in Deutschland auf ein besseres Ergebnis als in der Heimat. Nach jeder Türkei-Wahl entbrennt deswegen wieder die Integrationsdebatte. Dabei sind viele dieser Erdogan-Wählerinnen und Wähler gut integriert, sie zahlen Steuern, manche von ihnen beschäftigen deutsche Arbeitnehmer. In ihrer Heimat - Deutschland - wählen sie SPD oder CDU, FDP oder Grüne. Nicht immer, aber oft genug ist ihre Türkei-Stimme eine Protestwahl: Gegen die Ausgrenzung in Deutschland. Ihre Teilhabe an Kommunalwahlen wäre ein Schritt, dem entgegenzuwirken.

EU-Bürgerinnen und Bürger können in ihren Gemeinden mitbestimmen, wenn sie in Deutschland leben. Türkinnen und Türken – zumindest gilt das für jene ohne doppelte Staatsbürgerschaft - ist das bis heute verwehrt, selbst wenn sie in Deutschland geboren und aufgewachsen sind. Dabei geht es nicht um Entscheidungen von bundespolitischer Relevanz, sondern um so banale Fragen wie die, wann im Heimatort die Mülltonnen gelehrt werden.

Deutschtürken stärker einbeziehen, nicht noch weiter ausgrenzen

Die Diskussion um ihr Wahlverhalten stößt bei vielen Deutschtürken auch deswegen auf einen Nerv, weil sie dahinter eine Doppelmoral vermuten. Tatsächlich gab es keine nennenswerte Debatte darüber, wie viele Italienerinnen und Italiener in Deutschland eigentlich die Rechtspopulistin Giorgia Meloni gewählt haben und was das für ihre Integration heißt.

Bei der Stichwahl in der Türkei ist Erdogan unter den Wählerinnen und Wählern in Deutschland nun auf mehr als zwei Drittel der Stimmen gekommen, mehr als je zuvor. Natürlich ist es alarmierend, dass so viele Menschen, die die Vorzüge der Demokratie in Deutschland genießen, für einen Autokraten in einem Land stimmen, in dem sie nicht leben – und vor dort allem gar nicht leben wollen, eine Umsiedlung stünde ihnen ja frei. Eben weil sie aber in Deutschland leben und Teil dieser Gesellschaft sind, sollte die Konsequenz heißen, sie stärker einzubeziehen – und nicht, sie noch weiter auszugrenzen.