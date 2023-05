﻿Tür an Tür mit Erdogan

In der Piyale-Mumhanesi-Straße im Istanbuler Stadtteil Kasimpasa bekommt man eine Ahnung davon, wie weit es der prominenteste Bewohner des Hauses Nummer 34 gebracht hat. Das fünfstöckige Gebäude auf einem steilen Hang ist alles andere als eine Luxusresidenz. Einen Aufzug gibt es nicht, im schmucklosen Treppenhaus stehen Schuhe und Wasserflaschen vor den Türen. In einer der Wohnungen unter dem Dach im vierten Obergeschoss wohnt Hüseyin Üstünbas (72). Der Rentner sagt, er sei kurz nach seiner Hochzeit im Jahr 1978 dort eingezogen, bald darauf habe er sich mit seinem Nachbarn aus dem Stockwerk darunter angefreundet: Recep Tayyip Erdogan.

Heute residiert Erdogan im Präsidentenpalast in Ankara, der Prachtbau mit mehr als 1100 Räumen wurde auf sein Geheiß in ein Naturschutzgebiet gebaut. Wie lange der 69 Jahre alte Chef der islamisch-konservativen AKP den „Weißen Palast“ noch sein Zuhause nennen kann, wird sich bei der Präsidentenwahl an diesem Sonntag zeigen. Sollte der vom Oppositionsbündnis aufgestellte Herausforderer Kemal Kilicdaroglu von der CHP gewinnen, wird Erdogan ausziehen müssen. Umfragen zufolge ist das nach mehr als 20 Jahren Erdogan-Herrschaft ein durchaus denkbares Szenario.

Das Krisen-Radar

Das Arbeiterviertel Kasimpasa ist bis heute nicht wohlhabend. Noch viel ärmer war es, als Erdogan dort aufwuchs. In seiner Jugend lernte er, sich in dem rauen Klima durchzuboxen. Er kickte auf dem Fußballplatz und spielte in der Amateurliga. Üstünbas erzählt, Erdogan sei auf dem Grundstück geboren worden, als dort noch ein Einfamilienhaus gestanden habe. Bauunternehmer hätten das Areal später von Erdogans Eltern übernommen, die von der Schwarzmeerküste stammten, und das fünfstöckige Gebäude errichtet. Wie in Istanbul oft üblich, hätten die Eltern kein Geld für das Land bekommen, sondern zwei Wohnungen in dem neuen, damals modernen Mehrfamilienhaus.

In diesem Haus im Arbeiterviertel Kasimpasa ist Präsident Erdogan in Istanbul aufgewachsen. Im Viertel wird er nicht zuletzt für seinen Aufstieg verehrt. © Quelle: Can Merey

Heute ist das Gebäude in die Jahre gekommen. Auf Üstünbas‘ Balkon wehen AKP-Flaggen. An seiner Wohnzimmerwand hängt ein gerahmtes Foto, das ihn gemeinsam mit seiner Ehefrau, seiner Tochter, einem Enkel, Erdogan und dessen Ehefrau Emine zeigt. Die Frauen tragen Kopftuch, Emine hat sich bei ihrem Mann eingehakt. Erdogan trägt eines seiner karierten Sakkos, seine Hand ruht auf der Schulter des Enkels.

Beileidsbekundungen vom Präsidenten

Üstünbas genießt es, über seine Freundschaft mit Erdogan sprechen zu können. „Ein super Mann“ sei das, sagt der Rentner. „Seine Tür hat immer allen offen gestanden, die Hilfe brauchten, Tag und Nacht.“ Stets habe Erdogan Nachbarn in Not beigestanden. Irgendwann vor seiner Wahl zum Istanbuler Bürgermeister im März 1994 sei er dann aus dem Haus in der Piyale-Mumhanesi-Straße ausgezogen, habe aber weiterhin Kontakt gehalten. Erdogans Familie habe ihm beigestanden, als seine Ehefrau an Krebs erkrankt sei. Als sie vor fünf Jahren gestorben sei, habe der Präsident persönlich bei ihm angerufen, um sein Beileid auszudrücken.

Üstünbas beschreibt Erdogan als einen toleranten Menschen, der nie jemanden diskriminiert habe – eine Sichtweise, der die Opposition heute mit Vehemenz widersprechen dürfte. „Wie man gelebt hat, woran man geglaubt hat, ob man in die Moschee gegangen ist oder nicht, das alles war ihm egal“, sagt Üstünbas. „Ich habe damals fast jeden Abend Alkohol getrunken. Er hat vielleicht mal gesagt, ich sollte das Geld lieber für meine Kinder ausgeben. Ansonsten hat er das aber nicht kommentiert, wir waren Freunde.“ Nur Zigaretten habe Erdogan, der seit Langem einen Feldzug gegen Nikotin führt, schon damals vehement abgelehnt.

Hüseyin Üstünbas (72) hat sich vor vielen Jahren mit seinem damaligen Nachbarn Recep Tayyip Erdogan angefreundet. © Quelle: Can Merey

„Er hat sich überhaupt nicht verändert“, sagt Üstünbas über die Entwicklung seines einstigen Nachbarn, der nun seit gut zwei Jahrzehnten die Geschicke der Türkei bestimmt. Semiha Karaoglu Pacal (57) sieht das genauso, sie betreibt seit 40 Jahren den kleinen Krämerladen gegenüber von Erdogans altem Zuhause. Im Sortiment sind unter anderem Wasser, Cola und Chips, außerdem Schokolade, Dosentomaten und Reinigungsmittel.

Früher sei Erdogan in den Laden gekommen und habe Süßigkeiten für die Kinder in der Nachbarschaft gekauft, sagt Pacal. Sie glaubt, dass ihm das den Weg an die Macht geebnet habe. „Weil er Kinder glücklich gemacht hat, hat Gott ihm geholfen.“ Für die Bewohner im Viertel sei er bis heute wie ein großer Bruder.

Die Frage, ob die Macht Erdogan zu Kopf gestiegen sei, verneint Pacal vehement. „Er ist immer noch ein Mann des Volkes.“ Das ist eines der Kunststücke Erdogans, dessen Familie inzwischen einiger Reichtum nachgesagt wird: sich weiterhin als einfacher Mann zu porträtieren. Dem früheren US-Präsidenten Donald Trump, der Erdogan einen „Freund“ nannte, ist das ebenfalls gelungen. Für Erdogan spricht, dass er – anders als der schon in eine reiche Familie geborene Trump – wirklich aus einfachen Verhältnissen stammt. Dennoch glauben selbst manche Erdogan-Unterstützer, dass er den Draht zum Volk verloren habe – und nicht wisse, wie schwierig die Lage für die meisten Türken ist.

Semiha Karaoglu Pacal (57) betreibt seit 40 Jahren den kleinen Krämerladen gegenüber von Erdogans altem Zuhause. © Quelle: Can Merey

Noch eine beunruhigende Parallele zwischen Trump und Erdogan deutet sich an: Vor der Präsidentenwahl in den USA 2021 verkündete Trump, dass er nur verlieren könne, wenn es zu Wahlfälschung komme. Die Lüge, dass ihn Betrug um den Sieg gebracht habe, wiederholt Trump bis heute. Erdogan wiederum sagte kurz vor der Türkei-Wahl, das Volk werde das Land nicht einem „Säufer und Betrunkenen“ überlassen. Eine haltlose Anspielung auf Kilicdaroglu, dem Erdogan zudem ohne Beleg vorwirft, mit „Terroristen“ zusammenzuarbeiten. Innenminister Süleyman Soylu sprach im Zusammenhang mit der Wahl von einem „Putschversuch des Westens“. Kritiker befürchten, die AKP könnte sich darauf vorbereiten, einen möglichen Kilicdaroglu-Sieg nicht anzuerkennen.

Niederlagen sind für Erdogan eine Seltenheit. Der Ausnahmepolitiker hat viele politische Stürme überstanden, teils mit fragwürdigen Mitteln – zum Beispiel bei der Parlamentswahl 2015, die er nach dem Verlust der absoluten Mehrheit seiner AKP wiederholen ließ. Die AKP ging letztlich als Gewinner hervor. Erdogans Image der Unbesiegbarkeit nahm allerdings Schaden nach einem ähnlichen Versuch 2019: Als in Istanbul der CHP-Kandidat Ekrem Imamoglu gewann, ließ Erdogan die Wahl annullieren. Bei der Wiederholung bekam Imamoglu sogar noch mehr Stimmen. Es war die bislang bitterste Schmach für Erdogan, erst recht, weil er früher selbst Bürgermeister Istanbuls war.

Dennoch ist er der mächtigste Politiker der Türkei seit Mustafa Kemal Atatürk, der die Republik vor knapp 100 Jahren gegründet hat. Auch wegen des Jubiläums am 29. Oktober hat die Wahl hohe Symbolik: Erdogan will die Türkei unbedingt in dieses historische Datum führen.

Ein Aufstieg wie ein Komet

Erdogan hat einen kometenhaften Aufstieg hinter sich: 2003 wurde der AKP-Mitbegründer Ministerpräsident und blieb das über drei Legislaturperioden. 2014 ließ er sich zum Präsidenten wählen. In einem Verfassungsreferendum setzte er 2017 durch, dass der Präsident sowohl Staats- als auch Regierungschef wird. Seit seiner Wiederwahl 2018 – mit der die umstrittene Verfassungsänderung abgeschlossen wurde – hat er fast uneingeschränkte Macht.

Sein früherer Nachbar Üstünbas mag das anders sehen, aber Erdogan hat in den vergangenen gut 20 Jahren bemerkenswerte Wandlungen durchgemacht. Aus heutiger Perspektive ist kaum noch vorstellbar, dass Erdogan – der den Westen inzwischen zum Sündenbock für alle möglichen Probleme in der Türkei macht – im Oktober 2004 in Berlin zum „Europäer des Jahres“ gekürt wurde. Der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) sagte in seiner Laudatio: „Ihr Eintreten für mehr Freiheit, einen besseren Schutz der Menschenrechte und weniger staatliche Bevormundung ist für Sie, Herr Ministerpräsident, aber kein Zugeständnis an Europa, sondern es ist Konsequenz Ihrer politischen Überzeugung.“

„Wir werden ihn bis zum letzten Tropfen Blut unterstützen.“ Semiha Karaoglu Pacal, Ladenbesitzerin

Von den Fortschritten der ersten Erdogan-Jahre ist heute wenig übrig. Der EU-Beitrittsprozess liegt auf Eis, Kritiker werfen dem Präsidenten vor, die Türkei in eine Diktatur zu führen. Die Organisation Reporter ohne Grenzen hat Erdogan zum „Feind der Pressefreiheit“ erklärt, sie macht seine Regierung für „massenhafte Festnahmen von Medienschaffenden“ verantwortlich. Auf der Rangliste der Pressefreiheit liegt die Türkei auf Platz 165 von 180 – hinter Russland. Dass die AKP einst antrat, die Korruption zu bekämpfen, ruft bei vielen Türken nur noch ein müdes Lächeln hervor. Auf dem Korruptionsindex von Transparency International lag das Land im vergangenen Jahr auf Platz 101 von 180. Vor zehn Jahren war es noch Rang 53 (von damals 175 Staaten).

Viel wichtiger ist für die meisten Türken aber eine andere Statistik: die der Inflation. Die Statistikbehörde Turkstat gibt die jährliche Teuerungsrate für den vergangenen Monat mit rund 43,7 Prozent an. Weil Turkstat – wie alle Behörden auf nationaler Ebene – von der AKP kontrolliert wird, traut dieser Zahl niemand. Die reale Inflation dürfte erheblich höher liegen.

Das Land ist tief gespalten

Erdogan hat die Türkei zutiefst gespalten – auch das ist eine Parallele zu den USA und zur (wesentlich kürzeren) Amtszeit Trumps. In seiner alten Nachbarschaft in Kasimpasa muss Erdogan nicht um Zuspruch fürchten, in den Straßen wehen nur Flaggen seiner AKP. „Die Menschen hier lieben ihn“, sagt Ladenbesitzerin Pacal. „Wir sind stolz auf ihn. Einer aus unserer Nachbarschaft ist Ministerpräsident und Präsident geworden.“ Dank Erdogan sei die Türkei heute reich, die Wirtschaftskrise sei nicht seine Schuld, und überhaupt: Von wegen Krise, manche Familien hätten heute nicht ein, sondern zwei Autos. Sie und ihr Ehemann, räumt sie dann allerdings ein, hätten gar keins.

Pacal ist überzeugt, dass Europa und die USA Erdogan entmachten wollten, weil sie „keine starke Türkei“ wollten – eine Standardformel aus dem antiwestlichen AKP-Propagandaarsenal, die bei vielen Türken verfängt. „Ob er gewinnt oder verliert, wir werden an seiner Seite stehen“, sagt die 57-Jährige. „Wir werden ihn bis zum letzten Tropfen Blut unterstützen.“

Mitarbeit: Omer Fidan