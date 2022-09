Die Türkei gehört (eigentlich) nicht mehr in die Nato

Bürgergeld, Frauenquote und Rezessionsangst: Expertentalk im RND-Podcast

Was liegt an im politischen Berlin? Steven Geyer und Andreas Niesmann erklären die neuesten Entwicklungen in der Hauptstadt. Diese Woche: Warum nur Friedrich Merz der CDU eine Frauenquote verpassen konnte. Wie die SPD es nun tatsächlich schafft, Hartz IV zu überwinden – und weshalb ausgerechnet Andrea Nahles dabei eine zentrale Rolle spielt. Und im Interview verrät Topökonom Marcel Fratzscher vom DIW, warum er mit einer Rezession rechnet und was ihm größere Sorgen bereitet als insolvente Unternehmen.