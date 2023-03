Finnland könnte schon bald zur Nato gehören: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will einer Erweiterung zustimmen. Das sagte er bei einem Treffen in Ankara.

Recep Tayyip Erdogan spricht vor dem Parlament in Ankara. (Archivbild)

Erdogan will Nato-Erweiterung um Finnland zustimmen

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will dem angestrebten Nato-Beitritt Finnlands zustimmen. Man werde den Ratifizierungsprozess im Parlament einleiten, sagte Erdogan am Freitag in Ankara.

Erdogan war am Freitag mit seinem finnischen Amtskollegen Sauli Niinistö zusammengetroffen. Vor ihrem Gespräch marschierte bei Regen eine militärische Ehrengarde am Präsidentenpalast in Ankara auf.

Andeutungen bereits am Mittwoch

Erdogan hatte am Mittwoch bereits angedeutet, dass das türkische Parlament bald den Beitritt Finnlands zur Nato ratifizieren könnte. Neben der Türkei hat auch Ungarn noch nicht seine Zustimmung gegeben und damit die Aufnahme Finnlands - und Schwedens - in die Nato verzögert.

Besonders gegenüber Schweden hat die Türkei Bedenken geäußert. Sie wirft der Regierung in Stockholm vor, zu nachgiebig gegenüber kurdischen Organisationen zu sein, die Ankara als Terrorgruppen einstuft.

