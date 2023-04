Erdogans Aussetzer live im Fernsehen: Warum verheimlichen Politiker ihre Gesundheitsprobleme?

Nachdem der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Dienstag ein Interview mit gesundheitlichen Problemen abbrechen musste, berichtete ein türkischer Journalist, Erdogans Arzt habe ihm schon vor der Sendung dringend von der Teilnahme abgeraten. Trotzdem trat der Präsident auf. Im Gespräch mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) erklären zwei Psychologen, warum Spitzenpolitiker oft versuchen, ihre Gesundheitsprobleme zu verheimlichen.

„Politiker sollen Interessen durchsetzen, Probleme lösen, das Land voranbringen. Dafür müssen sie belastbar, aufnahmefähig, entscheidungsschnell und verhandlungssicher sein“, sagt Thomas Kliche, Politikpsychologe an der Hochschule Magdeburg-Stendal. „Schwächen, Schmerzen, Konzentrationsmängel schränken diese Kompetenzen ein“, so Kliche weiter.

Auch bei den Wählenden zählen Gesundheit und Fitness

Auch für die Wahlentscheidung der Bürgerinnen und Bürger spielten Gesundheit und Fitness eine Rolle, erklärt Siegfried Preiser, Professor an der Psychologischen Hochschule Berlin. „Wahlentscheidungen werden auf auf unterschiedlicher Basis getroffen“, so der Experte. Wichtig sei unter anderem der Fokus auf eine Person, die kompetent, fit und beliebt ist. Mindestens genauso wichtig sei die Frage nach sachlichen Gründen, Werten und konkreten Absichten.

Dass Spitzenpolitiker ihre gesundheitlichen Probleme verheimlichen, kommt immer wieder vor. Helmut Schmidt ist während seiner Amtszeit als Bundeskanzler mehrfach zusammengebrochen, ohne dass die Öffentlichkeit davon erfuhr. Helmut Kohl absolvierte einen für ihn kritischen CDU-Parteitag trotz einer schmerzhaften Prostata-Erkrankung. Und die frühere Ministerpräsidenten von Schleswig-Holstein, Heide Simonis, verschwieg viele Jahre eine Krebserkrankung.

Für Autokraten ist das Thema besonders brisant

Bei autokratischen Politkern ist das Thema Gesundheit noch einmal brisanter, sagt Kliche: „Das Versprechen von Stärke und Härte ist in der Regel eine Säule ihres Psychologischen Vertrags mit der Bevölkerung: Nehmt mich, ich setze Eure Sache durch, mit allen Mitteln.“

Es gibt hartnäckige Gerüchte, dass der russische Präsident Wladimir Putin an Krebs erkrankt sei. Auch wenn es stimmen sollte: Zugeben würde Putin das wohl nie. In dem Moment, wo die Politik sehr stark personalisiert ist, sei es eine Katastrophe, wenn die Person infrage gestellt wird, an der sich das gesamte System orientiert, sagte Preiser dazu.

„Psychische Erkrankungen, auch Süchte, sind ein Tabu in der Politik“

Doch es gibt auch die Möglichkeit, offensiv mit einer Erkrankung umzugehen. Bei der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Marie-Luise Dreyer diagnostizierten die Ärzte im Jahr 1995 die Nervenkrankheit Multiple Sklerose (MS). Trotzdem machte sie weiter, zeigt sich heute auch häufig im Rollstuhl. Auswirkungen auf ihre politische Karriere hatte das offenbar nicht.

Ist all die Geheimniskrämerei also eigentlich umsonst? „Das hängt von der Erkrankung ab“, erklärt Kliche. „Psychische Erkrankungen, auch Süchte, sind ein Tabu in der Politik“. Bei Führungskräften würden psychische Erkrankungen noch immer als große Schwäche für Kompetenz, Berechenbarkeit und Handlungsfähigkeit gelten. „Über häufige und unverschuldete körperliche Erkrankungen wie etwa Krebs kann ein Politiker dagegen öffentlich reden, ohne Vertrauen zu verlieren“, sagte Kliche. „Das kommt als ein authentischer, mutiger Teil zur Bewältigung dieses Schicksalschlags an.“

Erdogan weiter angeschlagen: Wahlkampf per Videokonferenz

Nach Angaben des türkischen Gesundheitsministers ist Erdogan auf dem Weg der Besserung – an seinen Wahlkampfterminen nahm er am Donnerstag und Freitag aber nur per Videokonferenz teil, berichtete die Deutsche Presse Agentur (dpa). Eine Videoschalte mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin verzögerte sich aber um drei Stunden.

Spekulationen über einen möglichen Herzinfarkt des türkischen Präsidenten hat ein Erdogan-Sprecher inzwischen hart dementiert. Erdogan selbst hatte im Fernsehen von einer „ernsten Magen-Darm-Grippe“ gesprochen.

In einem Ausschnitt aus einer gemeinsamen Talksendung der türkischen Fernsehsender Ülke TV und Kanal 7 war zu sehen, wie Erdogan gemeinsam mit anderen Personen in einem Studio saß. Am Anfang des Videos sind im Hintergrund würgeähnliche Geräusche zu vernehmen während die Kamera auf Erdogans Gesprächspartner gerichtet ist. Der Sprecher steht plötzlich erschrocken auf, offenbar um Erdogan zu helfen. Danach wird die Sendung unterbrochen. Wenig später meldet sich Erdogan im Fernsehen zurück.

Der regierungsnahe Journalist Abdulkadir Selvi schrieb am Mittwoch in einem Artikel der türkischen Zeitung Hürriyet, was vor der Sendung geschehen war. Demnach habe Erdogan zuvor 17 Stunden gearbeitet und war bereits gesundheitlich angeschlagen. Sein Arzt habe ihm geraten, die Sendung abzusagen. Doch Erdogan habe darauf beharrt, teilzunehmen. Das hatte schon im Vorfeld Auswirkungen: Die Sendung musste anderthalb Stunden später ausgestrahlt werden und die Sendezeit verkürzte sich.





