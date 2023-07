Erdogans plötzliche EU-Forderung: der Paukenschlag vor dem Gipfel

Berlin. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat für einen Paukenschlag vor dem Nato-Gipfel an diesem Dienstag und Mittwoch in Vilnius gesorgt und Irritation bei anderen Bündnisstaaten ausgelöst. Seit Monaten blockiert Erdogan die Aufnahme Schwedens in die Nato, weil er ein härteres Durchgreifen der dortigen Behörden gegen die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK fordert. Aus Kreisen der Bundesregierung hieß es noch am Montagmorgen, man sei zuversichtlich, „dass es im Laufe der nächsten Tage zu einer positiven Entwicklung kommt, die den Weg öffnen wird für eine schwedische Mitgliedschaft“.

Nur Stunden später lanciert Erdogan eine gänzlich neue Bedingung, um seine Blockadehaltung aufzugeben.

Erdogans jüngste Volte hat die Bundesregierung kalt erwischt

Vor dem Abflug zum Nato-Gipfel sagt Erdogan in Istanbul: „Ebnet zunächst den Weg der Türkei in die Europäische Union, danach ebnen wir den Weg für Schweden, so wie wir ihn für Finnland geebnet haben.“ In einem Telefonat mit US-Präsident Joe Biden zum Beitritt Schwedens kündigte Erdogan nach Angaben seines Büros bereits am Sonntag an, dass er in Vilnius von führenden EU-Ländern und von den EU-Spitzen „eine offene und starke Unterstützung für die EU-Mitgliedschaft“ seines Landes erwarte. Diese Aussage konnte zwar als Bedingung für ein Ende der Blockade Schwedens verstanden werden, war aber nicht eindeutig so formuliert.

+++ Alle wichtigen News und Entwicklungen zum Nato-Gipfel lesen Sie in unserem Liveblog. +++

Die Bundesregierung und andere Bündnispartner hat Erdogans jüngste Volte offenbar kalt erwischt. Ein deutscher Diplomat sagte am Montagmorgen noch, aus all seinen Kontakten mit der türkischen Regierung könne er sich nicht vorstellen, dass Ankara derart „grobmotorische“ Bedingungen stellen würde. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht sich am Montag gegen eine Verknüpfung des Nato-Beitritts Schwedens mit einer Wiederbelebung des EU-Beitrittsprozesses mit der Türkei aus. Beide Fragen würden nicht miteinander zusammenhängen, sagt er Berlin.

Erdogan geht mit Maximalforderung in die Verhandlungen

Auch Erdogan dürfte bewusst sein, dass sein Land in absehbarer Zeit keine Chancen auf eine EU-Mitgliedschaft hat. Viel zu schlecht ist es in der Türkei um Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit bestellt, wie die EU dem Land erst im Dezember wieder bescheinigt hat. Wahrscheinlicher ist, dass er mit einer Maximalforderung in die Verhandlungen geht, um Zugeständnisse der EU etwa bei der Ausweitung der Zollunion und bei der Visaliberalisierung zu erzielen.

Dabei soll eigentlich die Ukraine im Zentrum des Gipfels stehen. In Europa herrscht wieder Krieg, seit der russische Präsident Wladimir Putin sein Nachbarland vor etwas mehr als 500 Tagen überfallen hat. Beim Spitzentreffen in Litauens Hauptstadt wird es nun darum gehen, wie die Partnerschaft zwischen der Ukraine und der Nato ausgebaut werden kann. Eine Hoffnung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj scheint sich allerdings bereits vor dem Treffen zerschlagen zu haben: Eine Einladung für eine Mitgliedschaft seines Landes wird es wohl erst einmal nicht geben.

Krisen-Radar

Für eine Einladung sei beim Gipfel in Vilnius „der Zeitpunkt nicht da“, verlautete am Montag aus der Bundesregierung. Darüber gebe es unter den Mitgliedsstaaten keinen Konsens. US-Präsident Joe Biden äußerte sich zuvor ähnlich. Im Sender CNN machte Biden aber deutlich, dass er Selenskyj zugesagt habe, der Ukraine nach einem Waffenstillstand oder einem Friedensabkommen und vor einer Nato-Mitgliedschaft ähnliche Sicherheitsunterstützung wie für Israel zu leisten.

Deutschland plant neue und „sehr substanzielle“ Waffenlieferungen an die Ukraine

Die Ukraine kann aber auch mit weiterer substanzieller Unterstützung während des laufenden Krieges rechnen. Man arbeite mit G7-Partnern und der Ukraine an einer Erklärung, „mit der der Startschuss für die Aushandlung bilateraler langfristiger Unterstützungen und Sicherheitszusagen für die Ukraine gesetzt werden soll“, verlautete aus der Bundesregierung. Deutschland plane beim Nato-Gipfel zudem weitere Ankündigungen von Waffenlieferungen für die Ukraine – und zwar „sehr substanzielle“. Biden hat bereits die Lieferung von umstrittener Streumunition zugesagt – weil es an anderen Artilleriegeschossen mangelt.

Außerdem soll die Partnerschaft zwischen der Nato und der Ukraine in Vilnius auf eine neue Stufe gehoben werden. Am Mittwoch soll dort erstmals der neue Nato-Ukraine-Rat tagen, der künftig mindestens vier Mal im Jahr zusammentreffen soll. Zur ersten Sitzung des neuen Formats ist auch Selenskyj eingeladen. Ob er tatsächlich nach Vilnius kommt, ist offen.

Kachowka-Staudamm: So kämpfen die Menschen um das Überleben nach der Flut Anfang Juni brach der Kachowka-Staudamm. Seitdem kämpfen die Bewohnerinnen und Bewohner mit den Folgen der Überschwemmung – und einem möglichen Anschlag aufs Kernkraftwerk Saporischschja.

Bei dem Gipfel soll es auch um die Verteidigungsbereitschaft der Nato gehen. Bei der Umsetzung der überarbeiteten Verteidigungspläne der Nato soll Deutschland eine wichtige Rolle spielen. „Nachdem Russland den Krieg nach Europa zurückgebracht hat, ist der Gipfel aus unserer Sicht ein weiteres wichtiges Zeichen, dass die Alliierten eng zusammenstehen und bereit sind, das Bündnisgebiet zu jedem Zeitpunkt zu verteidigen“, heißt es in Regierungskreisen. „Bereits 2025 werden 35.000 deutsche Soldaten in Einheiten hoher oder höchster Bereitschaft stehen und damit im Ernstfall zu denen gehören, die als erste in den Einsatz gehen.“