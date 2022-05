Erstmals seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs und hundert Jahre nach Benito Mussolinis Machtübernahme im Jahr 1922 ist eine postfaschistische Gruppierung – die Fratelli d’Italia von Giorgia Meloni – in den Umfragen stärkste Partei des Landes.

Rom.Am 27. Oktober 1922 hatte Mussolini seine faschistischen Verbände auf den „Marsch auf Rom“ geschickt; drei Tage später, am 30. Oktober, wurde er von König Vittorio Emanuele III. zum neuen Ministerpräsidenten Italiens ernannt. Nach der Machtergreifung verwandelte der „Duce“ sein Land in eine totalitäre Diktatur, verbündete sich mit Adolf Hitler, verlor mit Nazi-Deutschland den Krieg. Und heute, hundert Jahre nach dem „Marsch auf Rom“, führt in Italien erstmals wieder eine Partei die Umfragen an, deren ideelle Wurzeln im „ventennio“ liegen, also in den zwei Jahrzehnten der Mussolini-Diktatur.

Die postfaschistischen Fratelli d‘Italia (Brüder Italiens, FDI) von Giorgia Meloni kommen in einer von der Zeitung „La Repubblica“ am Freitag publizierten Befragung auf 22,3 Prozent der Stimmen und liegen damit erstmals auf Platz eins. An zweiter Stelle folgt der sozialdemokratische Partito Democratico mit 21 Prozent und auf Platz drei die rechtspopulistische Lega von Ex-Innenminister Matteo Salvini mit 15,6 Prozent. Natürlich handelt es sich bloß um eine Umfrage, und bis zu den Parlamentswahlen im März 2023 können sich die Werte noch ändern.