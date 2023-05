Länder nach Flüchtlingsgipfel noch nicht am Ziel: „Die Diskussion ist nicht zu Ende“

Berlin. Bund und Länder haben beim Flüchtlingsgipfel einen Kompromiss gefunden. Demnach soll der Bund den Ländern für dieses Jahr eine zusätzliche Milliarde Euro für die Unterbringung und Versorgung der Geflüchteten zahlen, geht aus einem am Mittwochabend veröffentlichten Beschluss von Bund und Ländern hervor. Außerdem ist vereinbart worden, die Digitalisierung der Ausländerbehörden massiv voranzutreiben.

Damit vertagten Bund und Länder ihre Grundsatzentscheidung über dauerhaft höhere Bundesmittel für die Flüchtlingskosten. Die Länder und Kommunen forderten eine vollständige Übernahme der Kosten für Unterkunft und Heizung für Flüchtlinge durch den Bund. Offen sind auch die Fragen nach höherer Kostenbeteiligung für Integration und für minderjährige Flüchtlinge.

Grundsatzentscheidung auf November vertagt

Wörtlich heißt es in dem Beschlusspapier zur Forderung der Bundesländer: „Aus Sicht der Länder bedarf es eines atmenden Systems, bei dem sich die finanzielle Unterstützung des Bundes an den Zugangszahlen der Geflüchteten orientiert.“ Neben einer monatlichen Pro-Kopf-Pauschale solle darin unter anderem eine vollständige Erstattung der Kosten der Unterkunft enthalten sein. Der Bund erklärte dagegen, er sehe ein „atmendes System für die Unterstützung“ als bereits etabliert an.

Eine Grundsatzentscheidung soll bei der nächsten regulären Sitzung im November gefällt werden. Im Juni, beim nächsten Treffen zwischen Bund und Ländern, soll über den Zwischenstand gesprochen werden.

Scholz resümiert: „Ein guter Tag des deutschen Föderalismus“

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sprach von einem „konstruktiven und guten“ Treffen. „Ich finde, das ist ein guter Tag des deutschen Föderalismus, den wir heute haben“, sagte er auf einer Pressekonferenz nach den Beratungen. Es sei gut für die Demokratie, gemeinsam Lösungen zu entwickeln.

Man sei sich einig, dass es sich bei der Bewältigung der Fluchtmigration um eine dauerhafte Aufgabe von Bund, Ländern und Kommunen handelt, hielten die Teilnehmer des Treffens weiter fest. Vor diesem Hintergrund wollten Bund und Länder miteinander klären, wie die Finanzierung dieser Aufgabe in Zukunft geregelt werden könne. Scholz sah die vertagte Grundsatzentscheidung als offenen Prozess. „Wir haben eine Diskussion vor uns, die auch jede Mühe wert ist, das will ich ausdrücklich sagen. Aber die Aufgabe zu lösen ist auch nicht einfach, weil in den letzten Jahren viel passiert ist“, sagte der Bundeskanzler. „Wir gehen da als offener Prozess rein und das Ergebnis kann niemand vorhersagen.“

Weil spricht von „schwierigen Gespräche“

Eine ähnliche Position wie Scholz vertrat der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK), Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Die zusätzliche Milliarde Euro sei „wichtig“, allerdings hätten sich Bund und Länder noch nicht so angenähert, wie es sich die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten gewünscht hatten. „Die Diskussion ist nicht zu Ende.“

Weil betonte auf der Pressekonferenz, dass es „schwierige Gespräche“ gewesen seien. „Ich bin froh, dass wir es geschafft haben, uns auf eine gemeinsame Position verständigen.“ Der Ausgang der Gespräche sei besser gewesen als er es noch vor einem oder zwei Tagen erwartet hätte. Für Weil sei es ein Fortschritt, dass es nicht zu keiner Einigung gekommen sei. „Das hätte man sich heute Morgen noch ganz anders vorstellen können“, sagte er.

Wüst: „Mehr war eben nicht drin“

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), bezeichnete die eine Milliarde Euro bei der Pressekonferenz als „nicht ausreichend, weil es eine Einmalzahlung ist“. „Mehr war eben nicht drin. Das muss man heute so klar sagen“, betonte er. Dennoch sei die zusätzliche Milliarde vom Bund anzuerkennen. Außerdem gebe es nun immerhin einen Fahrplan, wie auf dem Weg zu einer dauerhaft fairen, verlässlichen Finanzierung voranzuschreiten sei.

Noch vor dem Start der Beratungen hatte Wüst gesagt, dass Teilergebnisse, die keinen Einstieg in dauerhafte Finanzierungszusagen bedeuten würden, „kein Ergebnis“ der Bund-Länder-Runde wären. Nun erklärte er: „Wir haben einen Prozess vereinbart. Das zeigt, dass wir noch kein Ergebnis haben.“ Aber: „Wir haben uns verabredet, zu arbeiten.“

Bund und Länder wollen Ausreisegewahrsam verlängern

In den ersten vier Monaten dieses Jahres hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 101.981 Asylerstanträge entgegengenommen. Das ist eine Zunahme der Antragszahlen um rund 78 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Hauptherkunftsländer waren seit Jahresbeginn Syrien, Afghanistan und die Türkei. Im vergangenen Jahr hatten rund 218.000 Menschen erstmals einen Asylantrag in Deutschland gestellt. Außerdem müssen die Kommunen mehr als eine Million Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine unterbringen. Diese müssen keine Asylanträge stellen.

Um Deutschlands Kommunen angesichts steigender Flüchtlingszahlen zu entlasten, sollen Asylverfahren beschleunigt und Abschiebungen konsequenter durchgesetzt werden. Unter anderem hätten sich Bund und Länder darauf verständigt, die maximale Dauer des Ausreisegewahrsams von derzeit 10 auf 28 Tage zu verlängern, sagte Scholz weiter. Vereinbart wurden den Angaben zufolge auch erweiterte Zuständigkeiten der Bundespolizei und ein verbesserter Informationsaustausch zwischen Justiz- und Ausländerbehörden.

Haseloff freut sich über Teilschritt - Sachsen ernüchtert

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) sah in den Ergebnissen des Flüchtlingsgipfels einen Teilerfolg. „Wir haben sicherlich einen Teilschritt erreicht. Damit meine ich nicht nur, dass wir eine Milliarde gegenüber dem ursprünglichen Null-Angebot des Bundes mit eingebracht haben für die Kommunen“, sagte Haseloff am Mittwochabend der Deutschen Presse-Agentur. Vielmehr habe der Bund nun anerkannt, dass es sich um eine Daueraufgabe handelt, „weil er ja die Rahmenbedingungen für die Zuwanderung durch Grenzsicherung ja/nein, europäische Abstimmung, Schengen-Raum-Sicherung und alles Mögliche zu verantworten und in der Hand hat“, so der Ministerpräsident. Die Länder und Kommunen hätten da keine Kompetenzen.

Sachsens Regierung äußerte sich ernüchtert über die Ergebnisse. Die Länder seien mit großen Erwartungen nach Berlin gereist, erklärte Staatskanzleichef Oliver Schenk (CDU) am Mittwochabend. „Der Bund hatte die große Chance, gemeinsam mit den Ländern eine dauerhafte Lösung für die Frage der Finanzierung, aber auch der Steuerung und Begrenzung der Migration in Deutschland und Europa auf den Weg zu bringen. Leider war der Bund nicht dazu bereit, die entsprechenden Schlussfolgerungen mit den Ländern zu ziehen.“

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) zeigte sich dagegen zufrieden. „Die Sitzung hat etwas länger gedauert als geplant, aber sie hat ein gutes Ende genommen“, sagte Tschentscher am Mittwochabend. Aus Hamburger Sicht habe es drei wesentliche Themen gegeben: Die Finanzierung der Flüchtlingskosten, die Beschleunigung der Asylverfahren und die Verteilung der Geflüchteten innerhalb Deutschlands.

