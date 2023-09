Gewerkschaft der Polizei fordert Verbot von Eritrea-Veranstaltungen

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat nach massiven Ausschreitungen bei einem Eritrea-Fest in Stuttgart ein Verbot dieser Veranstaltungen gefordert. „Wieder eine Veranstaltung des Verbands eritreischer Vereine und schon wieder massive gewalttätige Ausschreitungen: Diese Veranstaltungen dürfen so nicht mehr stattfinden“, sagte der GdP-Chef Jochen Kopelke dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Es muss ein konsequentes Verbot dieser Veranstaltungen geben.“

Kopelke nannte es „erschreckend, mit welcher Brutalität über Stunden unsere Polizisten angegriffen wurden“. Es habe gezielte Angriffe mit Steinen und Flaschen gegeben, fügte der Gewerkschafter hinzu.

Gewerkschafter Kopelke: über 200 Festnahmen

Die Krawalltouristen hätten es auf die Polizisten abgesehen. „Es gab über 200 Festnahmen, aber sie sind fast alle wieder frei. Diese Personen müssen mit Polizeimaßnahmen – zum Beispiel Meldeauflagen, Einreisesperren, Gewahrsam – davon abgehalten werden, weitere Straftaten zu begehen“, betonte Kopelke.

Am Samstag war es zu heftigen Ausschreitungen in Stuttgart gekommen. Die rund 80 bis 90 Teilnehmer der Veranstaltung von Eritrea-Vereinen stünden dem diktatorischen Regime in Afrika nahe, teilte die Polizei mit. Mehrere Hundert Veranstaltungsgegner hatten sich zum Protest in der Stadt versammelt. Ihnen sei ein Versammlungsort zugewiesen worden, der abgelehnt worden sei, so die Polizei. Anschließend sei es am Stuttgarter Römerkastell zu massivem Krawall gekommen. Gegner der Veranstaltung griffen Teilnehmer und Polizeibeamte mit teils mit Nägeln bestückten Holzlatten, Metallstangen, Flaschen und Steinen an.

mit dpa