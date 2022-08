Russische Touristen verlassen Krim: Berichte über panikartige Zustände

Videos in sozialen Netzwerken zeigen, dass nach den Explosionen in militärischen Einrichtungen der Krim viele russische Feriengäste die Halbinsel verlassen wollen und es Staus vor der Brücke von Kertsch gibt. Kiew kündigte indes an, dass auch die vom russischen Militär genutzte Brücke ein legitimes Angriffsziel ist.