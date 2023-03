Erneut Ausschreitungen im Westjordanland zwischen israelischen Siedlern und Palästinensern

In der Stadt Hawara im Westjordanland ist es wieder zu Auseinandersetzungen zwischen israelischen Siedlern und Palästinensern gekommen. Es habe Montagnacht mehrere gewaltsame Konfrontationen gegeben, teilte das israelische Militär am Dienstag mit (Archivbild).

Jerusalem. In der Stadt Hawara im Westjordanland ist es wieder zu Auseinandersetzungen zwischen israelischen Siedlern und Palästinensern gekommen. Es habe Montagnacht mehrere gewaltsame Konfrontationen gegeben, teilte das israelische Militär am Dienstag mit. Soldaten hätten die Menschenmengen letztlich auseinandergetrieben. Nach Angaben von Sanitätern wurde ein Mann leicht verletzt.

In Hawara waren am 26. Februar zwei israelische Siedler erschossen worden, mutmaßlich von einem palästinensischen Extremisten. Daraufhin zündeten andere Siedler aus Vergeltung Häuser und Autos von Palästinensern in der Stadt an.

Der palästinensische Siedlungsbeauftragte Ghassan Daghlas sagte, mehrere Siedler hätten unter anderem einen Supermarkt angegriffen. Auf den Bildern einer Überwachungskamera war zu sehen, wie sie offenbar Steine auf den Laden schleuderten und Palästinenser Steine zurückwarfen. Siedler schlugen von außen auch auf ein Auto ein, in dem mehrere Menschen saßen.

RND/AP