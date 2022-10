Russland beschießt Ukraine erneut mit Raketen und Kampfdrohnen – Luftabwehr im Einsatz

Die Stadt Kiel macht Jagd auf Hundehalter, die ihre Tiere nicht zur Steuer angemeldet haben. Zur Hundezählung heuert die Stadt für zunächst 30.000 Euro eine Fremdfirma an. Schärfere Kontrollen starten bald in Gaarden-Ost, in der Vorstadt und am Exerzierplatz. Warum die Jagd gerade dort beginnt.