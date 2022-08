Erneute Luftschläge gegen Syrien: USA greifen pro-iranische Milizen an

Die USA haben in der Nacht zu Mittwoch eigenen Angaben zufolge erneut Stellungen Iran-treuer Milizen in Syrien angegriffen. Bild: Rauch über den Dächern von Damaskus (Symbolbild).

Bei US-Angriffen in Dair as-Saur in Syrien sind in der Nacht zu Mittwoch laut Syrischer Beobachtungsstelle für Menschenrechte sechs Kämpfer pro-iranischer Milizen ums Leben gekommen. Nach Angaben der USA waren die erneuten Luftschläge nötig, um das Risiko einer Eskalation zu begrenzen.