Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hält am Sonntagabend eine Rede bei der Eröffnungsfeier der Hannover Messe. Nach einem Corona-Totalausfall 2020 und einem stark abgespeckten Programm 2021 läuft die Hannover Messe in diesem Jahr wieder als Präsenzformat, allerdings später als üblich und in einer auf vier volle Tage verkürzten Form. Es ist die wichtigste Industrieschau der Welt.

Verfolgen Sie die Rede von Scholz im Livestream

Teilnehmer der Eröffnungsfeier ist unter anderem António Costa, Premier des Partnerlands Portugal. Zur Eröffnung kündigen sich auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (SPD), der Präsident des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), Karl Haeusgen, und Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) an.

2500 Aussteller zeigen Neuheiten und Konzepte

Von Montag bis einschließlich Donnerstag zeigen rund 2500 Aussteller auf dem Gelände in der niedersächsischen Landeshauptstadt ihre Neuheiten und Konzepte – darunter Industriegrößen wie Bosch oder Siemens, Techkonzerne wie Microsoft, Amazon Web Services, SAP oder Google, viele Mittelständler und Start-ups. Zum Konferenzprogramm meldeten sich nach Angaben der Deutschen Messe AG 600 Teilnehmer an.

Schwerpunkte sind Klimaschutz und Digitalisierung bei verschiedenen Fertigungstechnologien, in der Logistik und Mobilität. Angesichts des Krieges in der Ukraine und gerissener Lieferketten dürften daneben Fragen der Energieversorgung und Energiesicherheit zentral sein.

Siegfried Russwurm, Präsident des Branchenverbandes BDI, verwies vor der Eröffnung im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) auf den Ideenaustausch vieler Menschen, in dem eine ungeheure Kraft liege. „Kundinnen und Kunden? Was macht der Wettbewerb? Welche Probleme gibt es? Welche technischen Lösungen? All das kann man nirgendwo auf der Welt so komprimiert und innerhalb so kurzer Zeit wie auf der Hannover Messe erfahren“, sagte er. Russwurm fügte hinzu: „Ganz ehrlich: Ich freue mich darauf wie Bolle.“

RND/af mit Material der dpa

