Erster Zwischenbericht zu möglichem Missbrauch im Bistum Trier veröffentlicht

Trier. Nach bisher rund 40 angelegten Fallakten und 25 geführten Interviews haben die früheren Staatsanwälte Jürgen Brauer und Ingo Hromada ihren ersten Zwischenbericht zu mutmaßlichem Missbrauch im Fall des gestorbenen katholischen Priesters Edmund Dillinger vorgelegt. „Die überwiegende Zahl der bisher interviewten Personen war selbst kein Opfer eines strafrechtlich relevanten Missbrauchs“, heißt es in dem am Mittwoch in Trier vorgestellten Bericht. Drei Befragte hätten persönlich unangemessene Verhaltensweisen erlebt, andere Zeitzeugen hätten sexuell motivierte Übergriffe auf andere beobachtet oder von diesen erfahren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Priester aus dem Bistum Trier soll über Jahrzehnte hinweg Missbrauchstaten und sexuelle Übergriffe dokumentiert haben, so ein Verdacht. Nach dessen Tod hatte sein Neffe Fotos und Filme gefunden und sich an den Trierer Bischof Stephan Ackermann und die Unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs im Verantwortungsbereich des Bistums gewandt.

Dabei hatte es zunächst Uneinigkeit über den korrekten Umgang mit dem Material und die Zuständigkeit gegeben. Auch die Staatsanwaltschaften Saarbrücken und Mainz hatten sich mit dem Fall beschäftigt. Im Saarland hatten Polizeibeamte sichergestellte Dokumente nach Abschluss der Ermittlungen vernichtet. Generalstaatsanwalt Manfred Kost hatte sein Bedauern darüber ausgedrückt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Aufarbeitungskommission hatte eine wissenschaftliche Studie zu Dillinger in Auftrag gegeben. Um diese kümmern sich der frühere Koblenzer Generalstaatsanwalt Brauer und der ehemalige stellvertretende Leiter der Staatsanwaltschaft Trier Hromada. In den kommenden Wochen und Monaten wollen sie weitere Interviews führen, staatsanwaltschaftliche Akten auswerten und sich mit den Schriften des Theologen auseinandersetzen.

Dillinger erhielt 1977 das Bundesverdienstkreuz

Die Erlebnisse und Beobachtungen reichen laut dem Zwischenbericht vom Beginn des priesterlichen Dienstes im Jahr 1961 bis zu einem Vorfall aus dem Jahr 2018 in Fulda. Dillinger war unter anderem im Erzbistum Köln, für einen selbst gegründeten Afrikahilfeverein und an einer Schule in Saarlouis tätig.

Hauptstadt-Radar Persönliche Eindrücke und Hintergründe aus dem Berliner Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Kritisch äußerten sich die beiden Ermittler zum Umgang des Bistums Trier mit der Vergabe des Bundesverdienstkreuzes am Bande an Dillinger im Jahr 1977. Die saarländische Staatskanzlei hatte damals um Stellungnahme gebeten und keine Einwände aus dem Bistum erhalten. „Tatsächlich sind in den Akten des Bistums massive sexuelle Übergriffe des Verstorbenen zum Nachteil von jugendlichen Opfern aus dem Jahr 1970 vermerkt“, heißt es im Bericht. Zeitgleiche Anregungen zur Verleihung kirchlicher Ehrentitel hätten hingegen keine Zustimmung im Bistum gefunden.

RND/epd