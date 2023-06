Liebe Leserinnen und Leser,

gegen Ende der Woche entspannte sich die Situation. Zwei große Waldbrände in Mecklenburg-Vorpommern sind erfolgreich bekämpft, der Katastrophenalarm ist aufgehoben. Auch das Feuer bei Jüterbog südlich von Berlin ist erloschen. Doch wirklich entspannt ist deswegen wohl kaum jemand. Der Sommer ist noch lang, der Regen spärlich. Dass es zu weiteren Waldbränden kommt, mag da niemand ausschließen.

Für die Menschen vor Ort ist das alles eine enorme Belastung. „Es ist schon ein sehr komisches Gefühl, das alles erneut beobachten zu müssen“, sagt eine Frau aus einem Ortsteil von Lübtheen, die nun mittlerweile schon das zweite Mal in vier Jahren miterlebt hat, wie ein Waldbrand in ihrem Heimatort wütet (+). Und das gilt auch für die Menschen, die gegen das Feuer kämpfen: „Ich habe viele große Waldbrände erlebt, aber noch keinen, der so lange dauert“, sagte Rico Walentin, Stadtwehrführer von Jüterbog. „Das ist für alle eine Doppel- und Dreifachbelastung zwischen Ehrenamt, Familie und Beruf. Das nagt an einem.“

Klar ist: Im Zuge der Klimakrise steigt in vielen Regionen die Waldbrandgefahr, wie etwa der Weltklimarat IPCC festgestellt hat. Und gerade in ohnehin trockenen Gebieten wie im Nordosten Deutschlands steigt die Gefahr von Dürreperioden. In extrem trockener Vegetation können sich Waldbrände schneller ausbreiten.

In Burg, Sachsen-Anhalt, ist wegen akuter Waldbrandgefahr der Zugang zum Wald Bürgerholz verboten. Die Sperrung erfolgt wegen der Trockenheit der Waldfläche. © Quelle: IMAGO/Fotostand

Das ist – trotz des nassen Frühlings – auch in diesem Jahr ein Problem. So war etwa der August 2022 in ganz Deutschland der trockenste Monat seit 1951. „Es ist ein Erklärungsansatz, warum der eigentlich gute Winter nicht ausgereicht hat, um die Dürre auszugleichen: weil die Ausgangssituation so unglaublich ungünstig war“, sagt Andreas Marx, Leiter des Dürremonitors beim Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig.

Und daher stellt sich – wieder einmal – die Frage: Ist Deutschland ausreichend vorbereitet für große Waldbrände? Mein Kollege Jan Sternberg hat sich diese Woche auf Spurensuche gemacht (+). Sein Fazit: Es mangelt an einigem – von Aus- und Fortbildungen über Sondergeräte bis hin zu Hubschraubern oder Löschflugzeugen.

Die Waldbrände sind jedoch nicht die einzigen Folgen der Klimakrise, die uns in diesem Sommer begleiten werden. Mehr dazu lesen Sie in der Rubrik „Der Ausblick“ in diesem Newsletter.

Ihre Anna Schughart

Was kann ich tun?

Abkühlung gefällig? Vögel freuen sich im Sommer über Wassertränken, an denen sie ihren Durst löschen können. © Quelle: Pixabay/Carola68

Nicht nur wir Menschen, sondern auch zahlreiche Tiere leiden unter der Hitze. Wenn Sie Igeln, Vögeln oder Bienen helfen wollen, können Sie Wasserschalen aufstellen. Was es dabei zu beachten gilt, hat meine Kollegin Laura Beigel hier zusammengefasst.

Wichtig ist: Nicht jede Tierart braucht die gleiche Unterstützung. So sollten Wasserschalen für Vögel besser zur Mitte hin tiefer werden. Insekten hilft es dagegen, wenn im Wasser ein paar Steine liegen. Wichtig ist es außerdem, die Wassertränken regelmäßig zu säubern.

Das macht Hoffnung

Bei Hitze hilft vor allem eines: Abkühlung. In Europa gibt es knapp 22.000 natürliche Badegewässer. Und die gute Nachricht: Deutsche Badestellen weisen fast allesamt eine hervorragende Wasserqualität auf, wie aus einem neuen Report der Europäischen Umweltagentur (EEA) hervorgeht. Wo der nächste Fluss oder See in Ihrer Nachbarschaft ist, in den Sie unbesorgt hüpfen können, haben wir auf dieser Karte für Sie eingetragen.

Übrigens: Europaweit liegen Deutschlands Seen, Flüsse und Küstengewässer nach wie vor im vorderen Mittelfeld. Die Spitzenposition belegt Zypern mit rund 99 Prozent an Badestellen mit exzellenter Wasserqualität, gefolgt von Österreich, Griechenland und Kroatien. Die Schlusslichter waren Polen, die Slowakei und Ungarn.

Der Ausblick

Der Nordatlantik verzeichnet derzeit Rekordtemperaturen. Woran das liegt, hat meine Kollegin Irene Habich hier aufgeschrieben. Die Folgen könnten auch uns in Deutschland treffen. „Mit bis zu fünf Grad über normal hat sich die Wassertemperatur vor den West- und Südküsten Frankreichs gerade besonders stark erwärmt“, sagt Helge Gößling, Klimaphysiker vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Die insgesamt hohen Wassertemperaturen im Nordatlantik könnten tendenziell zu einem heißeren Sommer in Mitteleuropa bis hinein in den August führen. Warme Luft nehme zudem mehr Wasser auf, das West- und Südwinde nach Europa tragen könnten. Das fördere Starkregenfälle.

