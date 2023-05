„Es geht nichts über ein gutes Feindbild“: Ex-Bild-Chef Kai Diekmann im RND-Podcast „Geyer & Niesmann“

Potsdam. Der Axel-Springer-Verlag steckt in seiner größten Krise seit Jahrzehnten, die „Bild“-Zeitung ist umstritten wie lang nicht mehr, Verlagschef Matthias Döpfner muss sich mit hausinternen Skandalen und Leaks, Gerichtsprozessen und Roman-Kolportagen herumärgern. Alle gehen auf Distanz - nur einer sagt „Ich war‘s“: Der langjährige „Bild“-Chefredakteur Kai Diekmann hat eine Biografie namens „Ich war BILD“ geschrieben. Für die RND-Hauptstadtkorrespondenten Steven Geyer und Andreas Niesmann ein guter Anlass für ein Springer-Spezial ihres Podcasts - mit Deutschlands einst meistgehassten Journalisten als Gast: Diekmann selbst.

Zu dritt streiten sie, ob es anständigen und intelligenten Boulevard geben kann, wann Diekmann in seiner Karriere der größte Idiot war, warum „Bild“ und sein Chef für so viele Menschen ein Feindbild sind und welche Rolle er selbst in den aktuellen Skandalen des Springer-Verlages spielt. Hat er sich in seinem Nachfolger Julian Reichelt getäuscht? Pflegte er zu große Nähe zu konservativen und liberalen Politikern? Und hat er „Bild“ wirklich (vorübergehend) aus der Schmuddelecke herausgeführt?

Außerdem geht es um Diekmanns Buch, das bereits unter den Top 10 der Wochenbestseller ist, und das Einblicke hinter die Kulissen von Europas auflagenstärkster Boulevardzeitung gibt. In „Ich war BILD“ erzählt Diekmann vom legendären Telefonanruf Christian Wulffs, der der Anfang von seinem Ende als Bundespräsident war, vom gemeinsamen Seebaden mit Wladimir Putin und von seiner Freundschaft zu Helmut Kohl - aber auch von seinem Penis-Streit mit der „taz“, der Abhöraffäre Wallraff und dem einzigen Interview, das Trump je einem deutschen Journalisten gab. Nicht alles davon war unumstritten - und im RND-Podcast kommt einiges davon zur Sprache.

Politik, kein Gelaber: Unter diesem Motto streiten und bewerten Steven Geyer und Andreas Niesmann aus dem Berliner Büro des RedaktionsNetzwerks Deutschland jede Woche mit weiteren Auskennern aus Hauptstadt-Presse und Politik-Betrieb, was hinter den Schlagzeilen über Koalitionszoff, Machtspielchen und Polit-Peinlichkeiten wirklich steckt. Unverkrampft, ohne Floskeln, mit alles und mit scharf. Neue Folgen immer freitags - direkt hier oder überall, wo es Podcasts gibt.