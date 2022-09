﻿„Es ist eine Last, der Fotograf vom Ground Zero zu sein“

Neun Monate dauerten nach dem 11. September 2001 am „Ground Zero“ die Bergungs- und Aufräum­arbeiten. Kameras waren verboten – nur Gary Suson durfte in den Trümmern fotografieren. Im RND-Inter­view spricht er über den Tag, der ihn körperlich und psychisch krank gemacht hat – und der ihn doch nicht loslässt.

Mr. Suson, Sie durften nach dem 11. September 2001 als einziger Foto­graf der Welt die New Yorker Erst­­helfer bei den Bergungs- und Aufräum­arbeiten begleiten. Ihre Fotos wurden berühmt, später eröffneten Sie in Manhattan Ihr eigenes 9/11-Museum. An den Spät­folgen Ihrer Monate am Ground Zero leiden Sie bis heute. Gab es in den letzten 20 Jahren auch nur einen Tag, an dem Sie nicht an den 11. September gedacht haben?

Oh ja, viele sogar. Das habe ich mir erarbeitet, in drei Jahren Therapie wegen post­trauma­tischer Belastungs­störung. Ich lernte, mich nur mit Dingen zu umgeben, die nichts mit 9/11 zu tun haben: keine Fotos von damals an der Wand, keine Erinnerungs­stücke in der Nähe. Nur die Menschen, mit denen ich damals Freund­schaft geschlossen habe, würde ich nie meiden. Unsere Gespräche geben uns die Kraft, das alles durchzustehen.