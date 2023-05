ESC: Selenskyj darf kein Grußwort an Zuschauer richten

Liverpool. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird beim diesjährigen Eurovision Song Contest keine Videobotschaft an die Zuschauer richten. Der Veranstalter, die Europäische Rundfunkunion EBU, teilte am Freitag mit, ein solches Grußwort würde gegen den unpolitischen Charakter der Veranstaltung verstoßen. Der ESC findet am Sonntag in Liverpool statt. Gewonnen hatte im vergangenen Jahr zwar der Beitrag aus der Ukraine, aus Sicherheitsgründen sollte der traditionelle Musikwettbewerb aber nicht dort stattfinden.

Selenskyjs Bitte, beim Eurovision Song Contest zum Publikum zu sprechen, könne leider nicht entsprochen werden, hieß es vom Veranstalter. Eine solche Botschaft würde gegen die Regeln der Veranstaltung verstoßen. Die Veranstaltung wurde 1956 ins Leben gerufen und bemüht sich seitdem, Pop und Politik zu trennen. Offensichtlich politische Texte, Zeichen und Symbole sind untersagt.

Russland wurde aus dem Wettbewerb ausgeschlossen

Dennoch lässt sich die Politik nicht völlig ignorieren: Russland wurde von dem Wettbewerb ausgeschlossen, nachdem es im Februar 2022 in die Ukraine einmarschiert war. Belarus durfte im Jahr zuvor wegen des harten Vorgehens seiner Regierung gegen Kritiker nicht beim ESC mitmachen.

Beim Finale am Samstag in der Liverpool Arena, das von der ukrainischen Sängerin Julia Sanina mitmoderiert wird, treten Künstler aus 26 Ländern an. Geplant war unter anderem ein Auftritt des letztjährigen Siegers Kalush Orchestra und anderer ukrainischer Künstler. „Wir glauben, dass dies der beste Weg ist, den Sieg der Ukraine beim Eurovision Song Contest zu feiern und zu zeigen, dass wir in diesen schweren Zeiten durch die Musik vereint sind“, erklärte die Rundfunkunion.

RND/AP