Tödlicher Machtkampf im Sudan – das hat Putin damit zu tun

Rauch steigt aus einem Wohnviertel in Sudans Hauptstadt Khartum auf.

Dicker Rauch hängt über Khartum, über den Köpfen der Bewohner donnern Kampfjets: Inzwischen hat das Kräftemessen zwischen Armee und paramilitärischen Kräften im Sudan mehr als 50 Todesopfer gefordert. Hunderte weitere Zivilisten und Soldaten seien am Samstag verletzt worden, wie eine Ärztevereinigung mitteilte. Die Krankenhäuser seien mit der wachsenden Zahl an Verwundeten überfordert. Auf dem Spiel steht die Zukunft des überwiegend arabischen Landes, das verzweifelt seinen Weg zurück in die Demokratie sucht.

Den zweiten Tag in Folge waren am Sonntag heftige Gefechte zwischen der regulären Armee und den paramilitärischen Rapid Support Forces (RSF) gemeldet worden. Die uniformierten Gegner ringen um die Kontrolle von Flughäfen, Regierungsgebäuden und TV-Sendern. Panzer und Kampfbomber kamen zum Einsatz. Auch das Haus des militärischen Übergangsstaatschefs, General Abdel Fattah al-Burhan, wurde von RSF-Kämpfern beschossen. Er befinde sich nach lokalen Medienberichten an einem geheimen Ort. Die Armee besetzte die Nil-Brücken, die Khartum mit der Nachbarstadt Omdurman verbinden. Aus anderen Landesteilen wurden ebenfalls Gefechte gemeldet.

Unterstützung aus Russland

Die mit dem nationalen Militär in Konkurrenz stehenden RSF wurden von ihrem Führer Mohammed Hamdan Daglo durch Einnahmen aus Goldminen in Darfur gestärkt. Ihm werden dafür zahlreiche Gräueltaten zur Last gelegt. Seinen Einfluss baute er ebenfalls dadurch aus, Söldner in den Jemen und nach Libyen zu entsenden. Zu seinen wichtigsten Unterstützern gehört neben den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien auch Russland.

+++ Alle Entwicklungen zum Krieg gegen die Ukraine im Liveblog +++

Wie die „Welt“ berichtet, soll Daglo gute Beziehungen zum Kreml pflegen. Der sudanesische General war bereits mehrfach für politische Besuche in Moskau zu Gast. Auch zu Beginn des russischen Angriffs gegen die Ukraine reiste er nach Russland - wenig später verteidigte er die Invasion in einem Statement.

Auch der General der sudanesischen Armee, al-Burhan, soll einen guten Draht zum Kreml pflegen. Allerdings scheinen die Verbindungen Daglos tiefgreifender zu sein. So erteilte der sudanesische Rebellenführer etwa die Erlaubnis für den Bau einer russischen Militärbasis am Roten Meer. Ein Ziel, das Putin bereits lange anvisiert. Daglos RSF agieren zudem oft gemeinsam mit den Wagner-Söldnern im Sudan. Dabei sollen sie auch mit Waffen und Munition aus russischer Produktion versorgt worden sein.

Der Sudan kommt nicht zur Ruhe

„Abermals legen Sudans Militärführer vollkommene Missachtung für die Hoffnung und Rechte des sudanesischen Volks an den Tag“, kritisierte Mohamed Osman, Sudan-Forscher bei Human Rights Watch (HRW). Die Kämpfe am Wochenende finden in „dicht besiedeltem Gebiet“ statt; beide Seiten müssten Bewohner und zivile Einrichtungen schützen, fordert der Menschenrechtler.

Der Krisen-Radar RND-Auslandsreporter Can Merey und sein Team analysieren die Entwicklung globaler Krisen im neuen wöchentlichen Newsletter zur Sicherheitslage – immer mittwochs.

Der Sudan kommt einfach nicht zur Ruhe. Im April 2019 hatten Demonstranten und Militär den langjährigen Diktator Omar al-Bashir gestürzt. Doch statt zurück in die Demokratie, ging es in die Militärverwaltung. Immer wieder flammen seither neue Proteste auf, mit denen Demonstranten die Rückkehr zu einer Zivilregierung fordern. Die Militärmachthaber zögerten den Übergang wiederholt hinaus. 2021 stürzten sie in einem neuerlichen Putsch den zivilen Ministerpräsidenten Abdallah Hamdok.

Hintergründe der Eskalationen in Khartum

Ursache der jüngsten Eskalation dürfte ein Streit zwischen Armee und RSF über die Zukunft des Sudans gewesen sein. Der etwa 100.000 Mann starken RSF werden grobe Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen; sie soll für den Tod Dutzender Pro-Demokratie-Aktivisten verantwortlich sein. Im Zuge des Übergangsprozesses zu einer Zivilregierung sollte die RSF in die reguläre Armee integriert werden. Ungewiss schien dabei die Rolle des RSF-Anführers Mohamed Hamdan Dagalo, der unter der Militärregierung faktisch als Vizestaatschef fungiert.

Am Wochenende verurteilten etliche Regierungen die Kämpfe. Die Afrikanische und Europäische Union (AU, EU) forderten eine sofortige Waffenruhe. UN-Generalsekretär Antonio Guterres rief die beiden Gegner zum Dialog auf: „Jegliche weitere Eskalation der Kämpfe wäre verheerend für die Zivilisten und würde die bereits prekäre Menschenrechtssituation im Land weiter verschlimmern.“

Unterdessen stößt das Kräftemessen der Bewaffneten im Sudan auf Unverständnis. „Generäle und Kriegsherren“ tragen ihren Kampf um das Land und dessen Ressourcen auf dem Rücken „unschuldiger Bürger“ aus, teilte die einflussreiche Sudanese Professionals Association online mit. Weiter verurteilte eine sudanesische Journalistengewerkschaft Angriffe gegen Zeitungsredaktionen und die gewaltsame Festnahme eines BBC-Reporters; der Journalist sei auf seinem Weg zur Arbeit von Sicherheitskräften verschleppt worden. Daneben rief auch der gestürzte Ministerpräsident Hamdok zu „Vernunft“ auf: „Es kann keinen Sieg auf den Leichen unserer Bürger geben.“

„Tiefe Sorge“ äußerte auch die Regierung im Südsudan. Das Land hatte sich 2011 nach einem Unabhängigkeitskrieg und einem Referendum von seinem nördlichen Nachbarn abgespalten. Präsident Salva Kiir Mayardit stehe derzeit in „engem Kontakt“ mit Sudans Regierenden, vermeldete Südsudans Außenminister Deng Dau Deng. Er habe „Hoffnung“, dass der ehemals vom Sudan unterdrückte Süden nun zu einer Deeskalation beitragen zu könnte.

Unterdessen wirft Human Rights Watch der internationalen Gemeinschaft ein Versagen vor: Niemand habe die Militärführer für ihre Rechtsverletzungen nach dem Putsch zur Verantwortung gezogen. Die Aktivisten fordern eine „schnelle und greifbare Antwort“ für die aktuelle Situation. Der Weltsicherheitsrat müsse im Zuge einer Krisensitzung zum Schutz von Zivilisten aufrufen, so HRW.