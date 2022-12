Britischer Historiker sieht keine Weltkriegsgefahr wie 1914

Präsident Raisi ruft Minister zu Krisengipfel zusammen

Der iranische Präsident Ebrahim Raisi hat sich Berichten zufolge am Sonntag mit mehreren Ministern zu einem Krisengipfel getroffen. Im Iran dauern seit mehr als zwei Monaten Massenproteste gegen das Regime an. Was genau beraten werden soll, war zunächst unklar. Am Sonntag erklärte der iranische Generalstaatsanwalt zudem, die Sittenpolizei sei aufgelöst worden – gegen sie richteten sich viele Proteste.