Ethik-Ausschuss untersucht Vorwürfe gegen US-Abgeordneten Santos

Gerhard Schröder darf in der SPD bleiben - Altkanzler erfreut, aber „nicht überrascht“

Altkanzler Gerhard Schröder steht seit Monaten wegen seiner Verbindungen nach Russland in der Kritik. In seinem SPD-Bezirk Hannover wurde deshalb ein Parteiausschlussverfahren angeschoben. Doch das bleibt erfolglos, wie die Schiedskommission auch in zweiter Instanz entschied. Zumindest ein Ortsverein will das nicht akzeptieren.