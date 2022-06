Baerbock zu Assange-Auslieferung: Haben hier anderes „Rechtsverständnis“ als die USA

Die britische Regierung will Wikileaks-Gründer Julian Assange an die USA ausliefern. Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat sich zurückhaltend dazu geäußert. Sie sagte, in den USA sei eine Entscheidung getroffen worden, „die wir aus unserem Rechtsverständnis anders sehen“.