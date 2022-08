Um Solidarität mit dem Land zu zeigen, ist am ukrainischen Unabhängigkeitstag in der Brüsseler Innenstadt eine riesige Ukraine-Flagge entfaltet worden. Auch Vertreterinnen und Vertreter der EU waren dabei, etwa Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hilft am ukrainischen Unabhängigkeitstag dabei, auf der Grand-Place in Brüssel eine nriesige ukrainische Flagge zu entfalten.

Brüssel. In Brüssel ist zur Feier des Unabhängigkeitstages der Ukraine eine riesige blau-gelbe Nationalflagge des Landes entfaltet worden. An der Zeremonie auf dem Grand-Place in der historischen Innenstadt nahmen am Mittwochmittag EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Hunderte andere Unterstützer und Bürger der Ukraine teil. Sie war unter anderem von der Vertretung der Ukraine bei der Europäischen Union und der Vereinigung von Ukrainern in Belgien organisiert worden.

Die nach Angaben der EU-Kommission 30 Meter lange Flagge wurde auf dem Platz unter anderem von Mädchen aus der Ukraine hochgehalten. Sie sangen bei der Zeremonie auch die ukrainische Nationalhymne und traditionelle Lieder. Auf dem Plakat einer Frau war zu lesen: „Movie heroes are from Marvel. Real-Life heroes are from Ukraine.“ (Filmhelden sind von Marvel. Die Helden im wirklichen Leben kommen aus der Ukraine.“)

In einer Videobotschaft zum Unabhängigkeitstag hatte von der Leyen der von Russland angegriffenen Ukraine Unterstützung beim Wiederaufbau versprochen. „Gemeinsam werden wir die Städte Stein für Stein wieder aufbauen und die Gärten und Felder Samen für Samen neu anlegen“, sagte sie. Europa stehe heute und langfristig an der Seite der Ukraine.

