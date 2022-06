EU einigt sich auf schärfere Sicherheitsregeln gegen Cyberattacken

Freistaat Bayern will nächsten G7-Gipfel nicht mehr ausrichten

Der G7-Gipfel auf Schloss Elmau in Bayern ist vorbei. Nach den Wünschen des bayerischen Innenministers Joachim Hermann verzichte der Freistaat gerne auf das nächste Gipfeltreffen in Deutschland. Andere Bundesländer seien an der Reihe, fordert den Innenministerium und Polizei am Dienstag.