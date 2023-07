Europaparlament stimmt knapp für umstrittenes Naturschutzgesetz

Nato feiert ihren Generalsekretär

Wie Recep Tayyip Erdogan von Jens Stoltenberg weichgekocht wurde

Seit neun Jahren steht der Norweger Jens Stoltenberg an der Spitze der Nato. Galt er bis zum Beginn des russischen Überfalls auf die Ukraine als eher blasser Apparatschik, so hat er in der Krise enorm an Format gewonnen. Seinem diplomatischen Geschick ist auch die Aufnahme Finnlands und Schwedens ins Bündnis zu verdanken.