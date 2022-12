EU-Gipfel: Zähe Verhandlungen über Gaspreisdeckel

Brüssel. Nach außen gab sich Charles Michel zwar zuversichtlich. Doch aus seinen Worten klang der Frust über den Dauerstreit in der EU heraus. „Wir müssen es schaffen zu zeigen, dass wir geeint sind“; sagte der EU-Ratschef am Donnerstag kurz vor Beginn des EU-Gipfels in Brüssel. Zu diesem Zeitpunkt war noch völlig ungewiss, ob Michels Wunsch in Erfüllung gehen würde. In zentralen Fragen wie dem europäischen Gaspreisdeckel sind die EU-27 nach wie vor zerstritten. Und da ist auch noch Katar-Gate, der Korruptionsskandal im Europäischen Parlament.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Normalerweise spielt Roberta Metsola, die Präsidentin des Europa-Parlaments, beim Treffen der Staats- und Regierungschefs eine Nebenrolle. Sie ist dort nur Gast. Doch die Zeiten sind nicht normal.

Schlimmster Korruptionsskandal in der Geschichte des Parlaments

Das Parlament wird vom vielleicht schlimmsten Korruptionsskandal in seiner Geschichte erschüttert. Mutmaßlich ließen sich Abgeordnete und Mitarbeiter von Katar viel Geld in die Tasche stecken, um sich in Brüssel für das Golf-Emirat einzusetzen. Das hat eine Schockwelle im Parlament ausgelöst.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Eva Kaili als Vizepräsidentin des EU-Parlaments abgesetzt Das EU-Parlament hat die im Fokus eines Korruptionsskandals stehende griechische Sozialdemokratin Eva Kaili als Vizepräsidentin abgesetzt. © Quelle: Reuters

Metsola sicherte den Staats- und Regierungschefs am Donnerstag zu: „Ich werde alles machen, um sicherzustellen, dass das Parlament nicht käuflich ist.“ Es werde „nichts unter den Teppich gekehrt“. Sie habe für diesen Kurs viel Zuspruch erhalten, sagte Metsola. Das war nicht verwunderlich: Noch eine Krise wollen sich die Staats- und Regierungschefs nicht ans Bein binden, solange sie es vermeiden können.

Denn die Liste der strittigen Punkte ist auch ohne Korruptionsskandal schon lang genug. Allen voran steht der Streit um einen europäischen Gaspreisdeckel, der – wieder einmal – auf der Tagesordnung des EU-Gipfels gelandet ist.

Mindestens 15 EU-Mitglieder wollen per Verordnung eine Obergrenze für den Gaspreis festlegen. Das soll verhindern, dass die Preise – wie im Sommer geschehen – auf extreme Höhen von mehr als 300 Euro pro Megawattstunde Gas klettern.

Die entscheidende Frage: Gibt es einen Kompromiss

Doch andere Staaten, unten ihnen Deutschland und die Niederlande, wollen da nicht mitmachen. Sie fürchten, dass ein niedriges Preislimit die Versorgungssicherheit gefährdet. Großeinkäufer von Gas könnten in Versuchung geraten, das Gas nach Asien zu verkaufen, weil es dort höhere Preise erzielt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Am Donnerstag war noch unklar, ob und wann es gelingen wird, einen Kompromiss zu finden. Das Gipfeltreffen, so die Erwartungen über den Tag hinweg, werde sich bis weit in die Nacht zu Freitag hinziehen.

Hauptstadt-Radar Der Newsletter mit persönlichen Eindrücken und Hintergründen aus dem Regierungsviertel. Immer dienstags, donnerstags und samstags. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der zu.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagte zwar, er sei sicher, „dass es zu einer einvernehmlichen Lösung kommen wird“. Doch zur Sicherheit schob Scholz die Worte nach: „Im Laufe der Zeit.“ Möglicherweise wird eine Entscheidung erst am Montag fallen, wenn sich die EU-Energieminister zum zehnten Mal in Folge mit dem Thema beschäftigen.

Bis dahin wird ein weiterer Streit definitiv nicht beendet sein. Es geht um die Reaktion der EU auf das milliardenschwere Programm, mit dem die USA klimafreundliche Technologien im eigenen Land fördern wollen. Fast 370 Milliarden US-Dollar an Subventionen und Steuergutschriften hat Präsident Joe Biden den Unternehmen versprochen, sofern sie US-Produkte verwenden oder in den USA produzieren.

Die Europäer sehen das als Angriff auf den freien Welthandel an. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat vorgeschlagen, einen gemeinschaftlich finanzierten EU-Souveränitätsfonds aufzulegen. Aus diesem Fonds, der im Prinzip dem Corona-Aufbaufonds der EU ähnelt, sollen Investitionen in grüne Technologien subventioniert werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Macron: Europa dürfe sich nicht über Geldfragen zerstreiten

„Ich denke, jetzt müssen wir entschieden reagieren“, mahnte Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron in Brüssel. Wichtig sei, dass Europa sich nicht über Geldfragen zerstreite. Doch das wird sich aller Voraussicht nach nicht ganz vermeiden lassen.

Bundeskanzler Scholz ist skeptisch und sagte, es gebe noch ziemlich viel Geld aus dem Corona-Fonds, das noch gar nicht ausgegeben sei. Der niederländische Regierungschef Mark Rutte stärkte seinem deutschen Amtskollegen den Rücken: „Wir sind keine großen Fans von neuem Geld, solange es noch altes Geld gibt.“

Der Kanzler der Krise Nach einem Jahr Kanzlerschaft sind Olaf Scholz‘ Umfragewerte mies, die europäischen Nachbarn genervt, und das Land steckt tief in der Krise. Warum sich der Kanzler der Zeitenwende dennoch im Sattel halten wird. Jetzt mit RND+ lesen

Weil sich das Problem am Donnerstag nicht lösen lies, wurde eine allgemeine Formel vereinbart: Die EU-Kommission soll Anfang des kommenden Jahres Vorschläge machen, wie die europäische Wettbewerbsfähigkeit verbessert werden kann.

Eines ist klar: Die Ukraine braucht weitere Finanzhilfe aus Europa

Immerhin in einem Punkt schienen sich die Staats- und Regierungschefs der EU am Donnerstag einig zu sein. Die Ukraine braucht weiter Finanzhilfe aus Europa, um die wirtschaftlichen Folgen des russischen Angriffs halbwegs in den Griff zu bekommen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zunächst war allerdings unklar, wann sich die Staats- und Regierungschef darauf verständigen können, die erste Tranche von insgesamt 18 Milliarden Euro nach Kiew zu schicken. Polen meldete am Donnerstag Bedenken an, die im Grunde nichts mit der Ukraine-Hilfe zu tun haben.

Mit seiner Blockade wollte Premier Mateusz Morawiecki offenbar versuchen, den polnischen Anteil aus dem Corona-Wiederaufbaufonds loszueisen. Das Geld ist gesperrt, weil die EU-Kommission Polen vorwirft, gegen rechtsstaatliche Prinzipien zu verstoßen.