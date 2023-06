EU-Gipfel streitet weiter um Asylkompromiss: „Entweder wir machen weiter, oder wir geben auf“

Die EU-Staaten streiten erneut über die künftige Asylpolitik. Beim EU-Gipfel fordern Polen und Ungarn eine Abkehr von dem mühsamen Kompromiss, den die Innenminister vor knapp drei Wochen erreicht hatten. Doch Deutschland und andere Staaten hielten am ersten Gipfeltag dagegen. Die 27 Staats- und Regierungschefs gingen am frühen Freitagmorgen vorerst ohne die geplante gemeinsame Erklärung zum Thema Migration auseinander. Am Freitag wird weiter diskutiert.

Slowenien erwartet keine Einigung der 27 Mitgliedsstaaten. Ungarn sei gegen jede Art von gemeinsamer Erklärung zu dem Thema, sagte der slowenische Regierungschef Robert Golob am Freitagmorgen. Übereinstimmung der 27 Staaten gebe es darin, dass man sich mehr auf die „externe Dimension“ von Migration konzentrieren wolle.

„Deshalb haben wir entschieden: Lasst uns nicht versuchen, Konsens über etwas zu finden (...), was einzelne Mitgliedsstaaten im Prinzip ablehnen“, sagte Golob. „Ungarn war sehr entschieden, dass es überhaupt keinen Schlussfolgerungen zustimmen wird, in denen Migration erwähnt wird.“ Der Premier äußerte die Erwartung, dass statt einer gemeinsamen Erklärung zur Asylpolitik zu diesem Thema ein Papier von EU-Ratspräsident Charles Michel veröffentlicht wird.

Der lettische Regierungschef Krisjanis Karins äußerte sich in eine ähnliche Richtung: „Wir haben noch keine Schlussfolgerungen in einem Text, und ich weiß nicht, ob wir welche haben werden.“

Präsident Zyperns zu EU-Asylstreit: Solidarität in die Tat umsetzen

Zyperns Präsident Nikos Christodoulides hat im festgefahrenen Streit beim EU-Gipfel um die Asylpolitik zur Geschlossenheit aufgerufen. „Migration ist ein gemeinsames Problem, und wir müssen das, was wir über Solidarität sagen, auch in die Tat umsetzen“, sagte er am Freitagmorgen in Brüssel. Am Abend waren die Staats- und Regierungschefs der EU ohne eine gemeinsame Erklärung zum Thema Migration auseinandergegangen.

Asylpolitik: Erster Tag beim EU-Gipfel in Brüssel bringt keine Einigung Der erste Tag des EU-Gipfels am Donnerstag in Brüssel war lang und am Ende ohne die erwartete Einigung im Asylstreit zu Ende gegangen. © Quelle: Reuters

„Es gibt zwei Optionen. Entweder wir machen weiter, oder wir geben auf und sagen, dass es keine Gipfelerklärung geben wird, nichts“, sagte der belgische Ministerpräsident Alexander De Croo. „Aber es gibt eine klare Bereitschaft unter der großen Mehrheit der Länder, es zu versuchen“, ergänzte er.

Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki betonte vor dem Gipfel, dass sich sein Land gegen die Asylreform stemme. Sein „Plan ist klar: „Nein“ zur erzwungenen Umsiedlung von Migranten, „Nein“ zu Verletzungen des Vetorechts durch einzelne Staaten und „Nein“ zu Verstößen gegen das Prinzip der Freiheit, das Prinzip der eigenen Entscheidungsfindung durch Staaten, „Nein“ zu von Brüssel durchgesetzten Strafen gegen Staaten.“

RND/AP/dpa/axl