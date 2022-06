EU-Kommission empfiehlt Start des Beitrittsprozesses der Ukraine

Nach Scholz, Macron und Draghi: Auch die EU-Kommission möchte die Ukraine als offiziellen Beitrittskandidaten, knüpft diesen Status aber an konkrete Forderungen. Sicher ist der Schritt deswegen noch nicht. Auf dem EU-Gipfel in der kommenden Woche bahnt sich ein neuer Streit an.

Brüssel. Die Ukraine kann sich auf den Weg in die EU machen: Die EU-Kommission hat am Freitag empfohlen, der Ukraine den Status eines Beitrittskandidaten zu geben. Allerdings knüpfte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen einen EU-Beitritt des von Russland überfallenen Landes an konkrete Bedingungen. Die Ukraine müsse Fortschritte bei der Rechtsstaatlichkeit und im Kampf gegen die Korruption machen.

Die Kommission sprach auch für die Republik Moldau eine Empfehlung aus. Die Staats- und Regierungschef der 27 EU-Mitgliedsstaaten müssen die Empfehlungen einstimmig billigen. Gelegenheit dazu ist nächste Woche beim EU-Gipfel in Brüssel, bei dem sich ein Streit um das Thema abzeichnet.

Das ebenfalls einen EU-Beitritt anstrebende Georgien soll nach der Empfehlung der EU-Kommission hingegen erst nach der Erfüllung von Auflagen den Kandidatenstatus bekommen. Das Land würde demnach wie derzeit Bosnien-Herzegowina und das Kosovo vorerst nur ein potenzieller Beitrittskandidat sein.

Auch Scholz, Macron und Draghi sind für Kandidatenstatus

Zwar hatten sich Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der italienische Regierungschef Mario Draghi bei einem Besuch in Kiew klar dafür ausgesprochen, den Beitrittsprozess zu starten. Auch Staaten wie Polen, Estland, Litauen, Lettland oder Irland dringen seit Wochen darauf, die Ukraine zügig zum EU-Kandidaten zu machen.

Doch skeptisch sind aber Portugal, die Niederlande und Dänemark. Ein Argument der Erweiterungsgegner ist, dass die EU mit ihrem Prinzip der Einstimmigkeit etwa in Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik schon jetzt als schwerfällig gilt. Sie mahnen zunächst interne Reformen an, ehe neuen Mitgliedern die Tür geöffnet wird. Andere Staaten verbinden den Kandidatenstatus für die Ukraine mit den Ländern des Westbalkans, die ebenfalls auf eine Aufnahme in die EU hoffen.

Österreich stellt Bedingungen

Der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer sagte, sein Land werde dem Kandidaten-Status für die Ukraine nur zustimmen, wenn mit Bosnien-Herzegowina genauso verfahren werde. Im Europaparlament gab es zwar überwiegend Zustimmung für die Empfehlung von der Leyens. Eine Verkürzung des langwierigen Beitrittsprozesses dürfe es aber nicht geben, erklärte der Sprecher der deutschen CDU/CSU-Abgeordneten, Daniel Caspary: „So wie alle anderen Kandidatenländer muss auch die Ukraine sämtliche Kriterien für eine EU-Mitgliedschaft erfüllen, bevor ein Beitritt möglich ist.“

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen trifft Selenskyj in Kiew EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist ein zweites Mal seit Ausbruch des Krieges im Februar nach Kiew gereist. © Quelle: Reuters

Der Status als Beitrittskandidat ist Voraussetzung für eine Mitgliedschaft in der EU. Während des Verhandlungsprozesses kann die Ukraine die sogenannte „Heranführungshilfe“ der EU in Anspruch. Das ist Geld aus dem EU-Haushalt, mit dem Reformen des Rechtssystem und der Wirtschaftsordnung bezahlt werden können.

Sollte die Ukraine von der EU-Staats- und Regierungschefs den Status verliehen bekommen, heißt das noch nicht, dass das Land automatisch Mitglied der EU wird. Die Türkei etwa ist bereits seit 1999 EU-Beitrittskandidat und weit von einer Mitgliedschaft entfernt.

mit dpa-Material

