Nutzung von KI-Inhalten: EU-Kommission stellt Forderung

Schleswig-Holstein

In der Regel läuft der Austritt aus einer politischen Partei geräuschlos. Nach einem Brief an die Geschäftsführung wird kein Geld vom Konto mehr abgebucht, und der Abschied ist vollzogen. SPD und Grüne erleben in Schleswig-Holstein zwei Abschiede mit besonderer Wucht.