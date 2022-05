Amoklauf an Grundschule in Texas: Scholz spricht Anteilnahme aus - Steinmeier schreibt Biden

Nach dem Amoklauf an einer Grundschule in Texas hat Bundeskanzler Olaf Scholz sein Beileid ausgesprochen. Bundespräsident Steinmeier hat Joe Biden geschrieben. Auch andere Politiker haben sich zu Wort gemeldet - einige übten auch Kritik an den laxen Waffengesetzen in den USA.