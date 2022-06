EU nach Atomgesprächen mit Iran enttäuscht

25.06.2022, Iran, Teheran: Der iranische Außenminister Hussein Amirabdollahian (r) sitzt mit dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell während ihres Treffens in Teheran zusammen. Die festgefahrenen Verhandlungen über das internationale Atomabkommen mit dem Iran sollen in Kürze fortgesetzt werden. Das versicherte der iranische Außenminister am Samstag nach Gesprächen mit Borrell in Teheran.

© Quelle: Iranian Foreign Ministry/Xinhua/