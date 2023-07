EU-Naturschutzgesetz kommt: Das ist eine gute Nachricht

Straßburg. Immerhin die Natur in Europa kann sich freuen. In den nächsten Jahren sollen mehr Wälder wieder aufgeforstet, mehr trockengelegte Moore wieder vernässt werden und mehr Grün in die Städte kommen. Das Europaparlament hat dazu am Mittwoch einen Vorschlag der EU-Kommission mit knapper Mehrheit angenommen.

Das ist die erste gute Nachricht. Die Pläne der EU, bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu werden, sind damit vorerst gerettet. Ohne das Gesetz hätten sie mit hoher Wahrscheinlichkeit in die Tonne getreten werden müssen.

Bauernverbände waren dagegen

Bei ihrem Versuch, das Gesetz zu kippen, ist die Allianz von Christdemokraten, Rechtsnationalen und einigen Liberalen krachend gescheitert. EVP-Chef Manfred Weber (CSU) hatte sich auf die Seite von Bauernverbänden geschlagen, die ihre Interessen in dem Gesetz zu wenig berücksichtigt sehen.

Vergeblich. Denn viele eigene Abgeordnete wollten Weber am Ende bei der Abstimmung nicht unterstützen.

Es mag ja sein, dass die Bauern ein Problem mit dem neuen Naturschutzgesetz haben. Aber andere Berufsgruppen und unzählige Einzelpersonen haben ebenfalls Probleme mit Gesetzen, die die Folgen des Klimawandels abfedern sollen. Das lässt sich nun einmal nicht ändern – vor allem nicht, wenn es um eine Herausforderung wie den Klimawandel geht. Sie betrifft ausnahmslos alle Menschen.

So hat sich nun das Recht der Allgemeinheit auf mehr Naturschutz gegenüber den Partikularinteressen einer einzelnen Branche durchgesetzt. Das ist die zweite gute Nachricht.

Der politische Verlierer ist Manfred Weber. Sein Kuscheln mit den Rechtsnationalen hat nichts gebracht. Weber hätte es wissen können, ja, müssen. Hoffentlich ist die Niederlage bei der Abstimmung am Mittwoch ein heilsamer Schock. Ist sie es nicht, dann droht der Europawahlkampf 2024 zu einer schmutzigen Angelegenheit zu werden.