EU-Parlament missbilligt Arbeit der Grenzschutzagentur Frontex

Mit 345 zu 284 Stimmen hat das EU-Parlament gegen eine Entlastung des Haushalts der Grenzschutzagentur Frontex gestimmt. Ein Abgeordneter begründete das mit der Verletzung europäischer Gesetze und internationalen Rechts durch die Frontex. Es gibt Vorwürfen illegalen Zurückdrängens von Migranten, insbesondere an der griechisch-türkischen Grenze.

Constanze Spieß präsentiert "Pushback" , das «Unwort des Jahres» 2021, auf einem iPad bei einer Pressekonferenz an der Philipps-Universität Marburg.

Brüssel. Das EU-Parlament hat die Arbeitsweise der Grenzschutzagentur Frontex kritisiert. Das Parlament stimmte am Dienstag mit 345 zu 284 Stimmen gegen eine Entlastung des Frontex-Haushalts für 2020, das heißt gegen die Art und Weise, wie Frontex öffentliche Mittel verwendet hat. Es gab acht Enthaltungen. „Wir können nicht länger hinnehmen, dass öffentliche Gelder benutzt werden, um europäische Gesetze und internationales Recht zu verletzen“, sagte der niederländische Grünen-Abgeordnete Bas Eickhout.

Frontex überwacht die EU-Außengrenzen und steht wegen Vorwürfen unter Druck, in illegale Zurückdrängungen (sogenannte Pushbacks) von Migranten verwickelt zu sein, insbesondere an der griechisch-türkischen Grenze in der Ägäis. Die EU-Antikorruptionsbehörde Olaf warf Frontex vor, entsprechenden Vorwürfen 2020 nicht korrekt nachgegangen zu sein, sondern zeitweise sogar versucht zu haben, diese zu vertuschen. Frontex-Direktor Fabrice Leggeri trat im Frühjahr zurück.

Die verweigerte Haushaltsentlastung hat keine direkten Konsequenzen. Allerdings sind die EU-Institutionen verpflichtet, Schritte zu unternehmen, um den Sorgen der Abgeordneten Rechnung zu tragen.

