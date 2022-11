EU-Parlament: Russland ist staatlicher Unterstützer von Terrorismus

Nach dem Signalschuss eines Polizisten und der Festnahme mehrerer Einbrecher in der vergangenen Woche in Schönkirchen und Kiel sind nun weitere Details zum Fall bekannt. Auf das Konto der Einbrecherbande sollen Taten in Düsseldorf, Preetz und Bad Oldesloe gehen. Vier Männer sitzen nun in Haft.