EU-Parlamentspräsidentin Metsola meldet rund 140 Geschenke nach

Nach Außenministertreffen: Türkische Regierung lädt schwedischen Verteidigungsminister ein

Obgleich es beim Außenministertreffen in Washington kaum Fortschritte in Streitfragen der Nato gegeben hat, scheint es in manchen Punkten doch Bewegung zu geben. Bisher hat sich die Türkei einem Nato-Beitritt von Finnland und Schweden verweigert. Nun hat die türkische Regierung den schwedische Verteidigungsminister Pål Jonson nach Ankara eingeladen.