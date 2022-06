Barley: EU-Kandidatenstatus für Ukraine wäre Signal an Moskau – Beitritt sollte aber nicht überstürzt werden

Am Freitag hat die EU-Kommission ihre Empfehlung für die Ukraine als Beitrittskandidat abgegeben. Die Vize-Präsidentin des Europaparlaments, Katarina Barley, tritt in Sachen Beitritt jedoch auf die Bremse. Man solle nicht überstürzen und sicherstellen, dass alle Kriterien erfüllt würden: „Wer einmal in der EU ist, kann nicht ausgeschlossen werden.“