Eine Million Asylanträge 2022: Die EU ringt um den Migrationspakt

Die meisten Anträge wurden in Deutschland gestellt – knapp 245.000. Gemessen an der Einwohnerzahl hatte aber Zypern die meisten Asylanträge. Dass Italien den Notstand ausruft, sei keine Seltenheit. Normalerweise gilt das für Naturkatastrophen. Ein Vergleich soll die Lage klarmachen: Als kämen auf Rügen jedes Wochenende 3000 Geflüchtete an.

Berlin. Welche Dramatik hinter bloßen Fakten der umstrittenen europäischen Asyl- und Migrationspolitik steht, zeigt diese Meldung: Der deutsche Verein SOS Humanity rettete in der Nacht zu Donnerstag 69 Menschen ohne Schwimmweste bei hohem Wellengang aus einem überfüllten Schlauchboot im Mittelmeer. Darunter Minderjährige, die sich ohne ältere Familienangehörige alleine auf die lebensgefährliche Flucht gemacht haben. Dem Boot war der Treibstoff ausgegangen, ein Mensch war bewusstlos, konnte aber stabilisiert werden. Italien, das wegen steigender Flüchtlingszahlen den Notstand ausgerufen hat, ließ das Rettungsschiff im Hafen von Ravenna anlegen.

Die EU-Kommission hatte im September 2020 einen Reformvorschlag für ein gemeinsames Migrations- und Asylpaket mit vielen Verordnungen vorgelegt. Die Verhandlungen darüber sollen demnächst beginnen und könnten nach Einschätzung aus Brüssel im Frühjahr 2024 abgeschlossen sein – vor der nächsten Europawahl. Derweil sind die Zahlen von Geflüchteten und Asylbewerbern gestiegen.

Als wesentliche Gründe werden der russische Krieg gegen die Ukraine und ein abrupt geändertes Aufenthaltsrecht in Tunesien angegeben. Dort müssen Migranten aus Guinea und der Elfenbeinküste plötzlich eine so hohe Gebühr bezahlen, wie Schleuserbanden für Fluchthilfe nehmen. Viele entschieden sich dann zur Flucht in die EU.

Fast vier Millionen Menschen hätten aus der Ukraine Zuflucht gefunden, davon jeweils eine Million in Polen und in Deutschland. Umgerechnet auf die Bevölkerungszahl hat aber die Tschechische Republik mit über 4 Prozent an der Gesamtbevölkerung am meisten Menschen aus der Ukraine aufgenommen, gefolgt von Estland und Litauen (rund 3 Prozent). Deutschland ist an zehnter Stelle mit etwa einem Prozent.

Die Zahl der irregulären Grenzübertritte stieg im Vergleich zu den Pandemie-Vorjahren drastisch an: 2022 waren es 330.000 – rund 64 Prozent mehr als 2021. Insgesamt wurden fast eine Million Asylanträge gestellt. Knapp 55 Prozent mehr als 2021. Die meisten Asylanträge wurden in Deutschland (243.835) und Frankreich (156.455) registriert. In Spanien waren es 117.945. Relativ zur Einwohnerzahl sind aber Zypern, Österreich und Luxemburg die Länder mit den meisten Asylbewerbern. Die meisten Menschen kommen aus Syrien (14 Prozent) und Afghanistan (13 Prozent). Die insgesamte Anerkennungsquote in erster Instanz in der EU betrug 39 Prozent – beziehungsweise 49 Prozent unter Berücksichtigung der Fälle mit humanitärem Schutzstatus.

Faeser fordert Reform

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hält die Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems (GEAS) für dringend notwendig. Sollte eine Einigung nicht gelingen, „dann ist der Schengen-Raum mit offenen Binnengrenzen in großer Gefahr“, sagte sie im März. Mit Blick auf irreguläre Migration ordnete sie kürzlich eine weitere Verlängerung stationärer Grenzkontrollen an der deutsch-österreichischen Landgrenze an. Am 10. Mai kommen Bund und Länder zu einem Flüchtlingsgipfel zusammen. Kommunen in Deutschland beklagen über die Parteigrenzen hinweg eine Überforderung bei der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen und Asylbewerbern.

Dass Italien den Notstand ausrufe, sei keine Seltenheit, hieß es in EU-Kreisen. Normalerweise werde das bei Naturkatastrophen gemacht. Es gehe dann im Wesentlichen darum, schneller Geld und Hilfe wie Zelte zur Verfügung zu stellen. Man müsse sich aber einmal das Verhältnis vor Augen führen, wie viele Menschen auf Lampedusa ankämen. Das wäre so, als wenn auf Rügen jedes Wochenende bis zu 3000 Menschen strandeten.