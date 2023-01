EU: Russland behandelt Invasion in der Ukraine zunehmend als Krieg gegen die Nato

Neues Heft zu NS-Zeit in Segeberg Neues Heft zu NS-Zeit in Segeberg

1938 in Bad Segeberg: Was geschah mit Juden und Synagoge in Pogromnacht?

Geschichte vor Ort erzählt Axel Winkler in der Reihe Nationalsozialismus in Bad Segeberg. 1938 lebten kaum noch Juden in der Stadt. In der Pogromnacht im November wurden sie zur Zielscheibe. Die Synagoge wurde nur durch Zufall kein Opfer der Flammen.