EU-Ukraine-Gipfel in Kiew startet mit Luftalarm

Ein Jahr nach Beginn des Angriffskriegs: Russland nimmt an OSZE-Sitzung in Wien teil

Genau ein Jahr nach Beginn seines Angriffskriegs gegen die Ukraine will Russland an der Parlamentarischen Versammlung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa in Wien teilnehmen. Russland hatte zuletzt 2021 an einer Sitzung der OSZE teilgenommen.