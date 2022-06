EU und Israel planen Zusammenarbeit im Energiebereich

Krieg in der Ukraine lässt Getreide knapp werden

Als Reaktion auf Krieg in der Ukraine: Deutscher Bauernverband fordert Mehrproduktion von Getreide

Durch den russischen Krieg in der Ukraine ist Getreide weltweit knapp. Der Bauernverband appellierte nun, die Produktion in Deutschland auszuweiten. Bauernpräsident Rukwied sprach sich dafür aus, Regelungen nachzujustieren und dennoch weiter am Wandel zu mehr Nachhaltigkeit zu arbeiten.