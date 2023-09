﻿Die Entscheidung ist überfällig – und ein Schritt in die richtige Richtung

Athen setzt auf Kooperation

Griechenland fürchtet deutlich mehr Flüchtlinge aus der Türkei

Nicht nur in Italien, auch in Griechenland kommen immer mehr irreguläre Migranten an. In den ersten acht Monaten 2023 hat sich die Zahl der Ankünfte auf den griechischen Inseln gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt.