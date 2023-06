Hofreiter: Grünen-Führung muss Asylrechtsverschärfung verhindern

Berlin. Der Vorsitzende des Europaausschusses im Bundestag, Anton Hofreiter (Grüne), hat an die Grünen-Führung appelliert, die am Donnerstag durch die EU-Innenminister in Luxemburg beschlossene Asylrechtsverschärfung zu verhindern.

„Angesichts des höchst problematischen Asylkompromisses muss man von der gesamten Grünen-Führung jetzt erwarten, dass sie ihr Möglichstes tut, damit die Asylrechtsverschärfung in dieser Form nicht kommt“, sagte er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Die Asylrechtsverschärfung ist in dieser Form nicht nur menschenrechtlich problematisch, sondern schadet auch dem Ansehen Deutschlands und Europas in sehr vielen Ländern dieser Welt. Deshalb ist sie angesichts der Weltlage auch geostrategisch falsch.“

Die Asylverfahren in der EU sollen angesichts der Probleme mit illegaler Migration deutlich verschärft werden. Eine ausreichend große Mehrheit an Ministern stimmte für umfassende Reformpläne. Vorgesehen ist insbesondere ein deutlich härterer Umgang mit Migranten ohne Bleibeperspektive.

So sollen ankommende Menschen aus als sicher geltenden Ländern künftig nach dem Grenzübertritt unter haftähnlichen Bedingungen in streng kontrollierte Aufnahmeeinrichtungen kommen. Dort würde dann im Normalfall innerhalb von zwölf Wochen geprüft, ob der Antragsteller Chancen auf Asyl hat. Wenn nicht, soll er umgehend zurückgeschickt werden. Viele Grünen-Mitglieder laufen dagegen Sturm.