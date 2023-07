Brüssel/Berlin. Für die EU war es ein Thema von mehreren: Unter der Überschrift Nachhaltigkeit stellte sie eine Initiative für besseren Bodenschutz vor, eine gegen Lebensmittelverschwendung und – dazwischen und fast so ein bisschen nebenbei – einen Vorschlag für die Lockerung der Regeln für die grüne Gentechnik.

EU-Kommissionsvize Frans Timmermans schwärmte, die Methoden der sogenannten Neuen Gentechnik seien „schneller, präziser und effizienter“ als ihre Vorgängertechniken. Landwirte bekommen dadurch Saatgut, das den Einsatz von weniger Pestiziden ermögliche und außerdem den Klimawandel besser vertragen würde.

Neue Gentechnik mit Genschere Crispr/Cas

Der Vorschlag sieht vor, dass Pflanzen, deren Saatgut mit Methoden der Neuen Gentechnik (NGT) hergestellt wurde, im Freiland angebaut werden können, ohne dass zuvor eine Risikoprüfung oder eine Genehmigung nötig ist. Sie sollen lediglich in ein Register aufgenommen werden. Zur NGT gehört etwa die sogenannte Genschere, deren bekannteste Form den Namen Crispr/Cas trägt.

Für Lebensmittel, die aus NGT-Pflanzen hergestellt werden, entfiele im Laden die Kennzeichnung als genetisch verändert. Dies wird damit begründet, dass das Saatgut nach dem Genschereneingriff sich nicht von Saatgut unterscheiden lasse, das mit anderen, konventionellen Methoden gezüchtet wurde.

Ist das Mais oder Genmais? Schon bald könnten auf unseren Feldern Pflanzen wachsen, deren Erbgut so verändert wurde, dass resistentere, ertrag- und nährstoffreichere Züchtungen entstehen. Denn die EU‑Kommission will genau das vereinfachen – welche Produkte genetisch verändert wurden, könnten wir im Supermarkt dann nicht mehr erkennen.

Ausgenommen von der Lockerung bleiben Pflanzen, in die mittels Genschere artfremdes Genmaterial eingefügt wurde. Auch für NGT-Pflanzen, denen eine Herbizidresistenz angezüchtet wurde, gelten weiter Genehmigungs- wie Kennzeichnungspflicht.

Für tierische Produkte wie Fleisch und Milch gilt schon jetzt keine Kennzeichnungspflicht, wenn etwa genetisch veränderte Futtermittel zum Einsatz gekommen sind.

Umweltverbände empört über Vorschlag

In der Lebensmittelbranche und bei Umweltverbänden löste der Vorschlag Empörung aus. Es handele sich um einen Angriff auf die Biobranche und alle Unternehmen, die auf Produkte ohne Gentechnik setzten, sagte Bernhard Stoll vom Verband Lebensmittel Ohne Gentechnik (VLOG). „Die EU-Kommission schickt sich an, nachhaltige Unternehmenswerte zu vernichten.“ Allein in Deutschland mache dieser Bereich 30 Milliarden Euro Umsatz im Jahr.

Die Wissenschaftsakademie Leopoldina und die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) stellten fest, NGT-Pflanzen könnten einen Beitrag leisten, „Ressourcenprobleme zu lösen und nachhaltige Landwirtschaft zu betreiben“.

In der Ampelkoalition in Berlin dürfte der Vorschlag einen weiteren Streit auslösen. Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) stellte sich dagegen. Es solle ermöglicht werden, dass große Mengen an gentechnisch veränderten Pflanzen ohne Kennzeichnung auf Äcker und in Supermärkte gelangen könnten, sagte sie. Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) hatte sich schon im Vorfeld für die Lockerung ausgesprochen.

Klima-Check

Unterstützung für die Pläne der EU-Kommission kam auch von der Union. „Die Genschere sorgt für robustere Pflanzen, die mit dem Klimawandel besser klarkommen, weniger Pflanzenschutz brauchen und gleichzeitig gute Erträge einbringen. Jeder, für den die Expertise der Wissenschaft zählt, der Nachhaltigkeit ernst nimmt und dem an einer verlässlichen Nahrungsmittelversorgung gelegen ist, muss dafür offen sein“, sagte Unions-Fraktionschef Steffen Bilger (CDU).

Bis die neuen Vorschläge in Kraft treten, dürften noch Monate, wenn nicht Jahre vergehen. Das Europaparlament und die EU-Mitgliedsländer müssen sich auf eine gemeinsame Position einigen. Doch die Vorschläge sind sowohl im Parlament als auch im Rat der Mitgliedsstaaten umstritten. Und schließlich könnten die neuen Gentechnikideen auch vor dem Europäischen Gerichtshof landen. Als skeptisch gelten neben Deutschland unter anderem Österreich, Italien und mehrere osteuropäische Staaten. Deutschland müsste sich enthalten, wenn es in einer Koalitionsregierung keine Einigung auf eine Position gibt.

Grünen-Parlamentarierinnen und -Parlamentarier deuteten bereits an, dass sie wegen des möglichen Verstoßes gegen das Vorsorgeprinzip Klagen einreichen könnten.