EuGH entscheidet endgültig: Polnische Regeln für Richter verstoßen gegen EU-Recht

Gartenlauben und Carports in Flammen

Nach zwei Bränden am Sonntagabend und Montagmorgen in Kiel-Gaarden werden Brandermittler der Kieler Kripo die Brandorte unter die Lupe nehmen. Noch sind die Ursachen für die Flammen unklar. An der Blitzstraße waren zwei Gartenlauben abgebrannt. In der Pickertstraße standen Carports in Flammen.